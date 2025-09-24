Путин подписал указ об индексации зарплат президента, премьера и министров
Зарплаты президента, премьера, министров и глав ведомств проиндексируют на 7,6%
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Зарплаты президента, премьер-министра, министров и руководителей отдельных ведомств РФ будут проиндексированы с 1 октября на 7,6%, соответствующий указ президента России Владимира Путина размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях обеспечения социальных гарантий лицам, замещающим государственные должности РФ, постановляю: 1. Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ: а) установленное подпунктом "а" пункта 1 Указа президента РФ от 25 июня 2002 года № 655 "О повышении денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности РФ"... и увеличенное в соответствии с указами президента РФ; ... б) установленное пунктом 1 Указа президента РФ от 30 сентября 2004 года № 1260 "Об оплате труда руководителей некоторых федеральных органов исполнительной власти" ... и увеличенное в соответствии с указами президента РФ; ... в) установленное пунктов 1 Указа президента РФ от 30 сентября 2013 года № 742 "О денежном вознаграждении лиц, замещающих отдельные государственные должности РФ"... и увеличенное в соответствии с указами президента РФ", - говорится в документе.
Кроме того, указом предусматривается индексация на 7,6% с 1 октября денежное вознаграждение заместителя председателя Совбеза РФ.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 24 сентября.
