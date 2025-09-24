https://ria.ru/20250924/putin-2044041233.html

Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов

Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов - РИА Новости, 24.09.2025

Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации с 1 октября зарплат госслужащих и дипломатов на 7,6%, соответствующий документ размещен на портале... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:21:00+03:00

2025-09-24T15:21:00+03:00

2025-09-24T15:30:00+03:00

владимир путин

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041698912_0:0:2741:1543_1920x0_80_0_0_e2b0f5a743cbf7812715d997f7482736.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации с 1 октября зарплат госслужащих и дипломатов на 7,6%, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов."В соответствии с частью 11 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе РФ" постановляю: 1. Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза: а) Размеры месячных окладов дипломатических работников министерства иностранных дел РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов - представительств министерства иностранных дел РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами; ... б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы РФ", - говорится в указе.

https://ria.ru/20250918/putin-2042851250.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, в мире, россия