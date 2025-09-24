Рейтинг@Mail.ru
15:21 24.09.2025 (обновлено: 15:30 24.09.2025)
Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов
владимир путин
в мире
россия
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации с 1 октября зарплат госслужащих и дипломатов на 7,6%, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов."В соответствии с частью 11 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе РФ" постановляю: 1. Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза: а) Размеры месячных окладов дипломатических работников министерства иностранных дел РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов - представительств министерства иностранных дел РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами; ... б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы РФ", - говорится в указе.
россия
владимир путин, в мире, россия
Владимир Путин, В мире, Россия
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации с 1 октября зарплат госслужащих и дипломатов на 7,6%, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с частью 11 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе РФ" постановляю: 1. Повысить с 1 октября 2025 года в 1,076 раза: а) Размеры месячных окладов дипломатических работников министерства иностранных дел РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов - представительств министерства иностранных дел РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами; ... б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гражданской службы РФ", - говорится в указе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий
18 сентября, 22:52
 
Владимир Путин
 
 
