Гросси, Пашинян и Лукашенко примут участие в Глобальном атомном форуме
Гросси, Пашинян и Лукашенко примут участие в Глобальном атомном форуме - РИА Новости, 24.09.2025
Гросси, Пашинян и Лукашенко примут участие в Глобальном атомном форуме
Вместе с президентом России Владимиром Путиным в Глобальном атомном форуме примут участие глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вместе с президентом России Владимиром Путиным в Глобальном атомном форуме примут участие глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что 25 сентября Путин выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России. "Вместе с российским лидером в форуме примут участие президент Республики Белоруссия Лукашенко, исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Пашинян, премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Гросси, а также представители Исламской Республики Иран, Республики Узбекистан, Арабской Республики Египет, Республики Нигер и некоторых специализированных организаций", - говорится в сообщении.
