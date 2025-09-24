Рейтинг@Mail.ru
Гросси, Пашинян и Лукашенко примут участие в Глобальном атомном форуме - РИА Новости, 24.09.2025
15:16 24.09.2025
Гросси, Пашинян и Лукашенко примут участие в Глобальном атомном форуме
в мире
россия
белоруссия
мьянма
владимир путин
александр лукашенко
мин аун хлайн
магатэ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вместе с президентом России Владимиром Путиным в Глобальном атомном форуме примут участие глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что 25 сентября Путин выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России. "Вместе с российским лидером в форуме примут участие президент Республики Белоруссия Лукашенко, исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Пашинян, премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Гросси, а также представители Исламской Республики Иран, Республики Узбекистан, Арабской Республики Египет, Республики Нигер и некоторых специализированных организаций", - говорится в сообщении.
Гросси, Пашинян и Лукашенко примут участие в Глобальном атомном форуме

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вместе с президентом России Владимиром Путиным в Глобальном атомном форуме примут участие глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что 25 сентября Путин выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России.
"Вместе с российским лидером в форуме примут участие президент Республики Белоруссия Лукашенко, исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Пашинян, премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Гросси, а также представители Исламской Республики Иран, Республики Узбекистан, Арабской Республики Египет, Республики Нигер и некоторых специализированных организаций", - говорится в сообщении.
Путин после атомного форума встретится с главами иностранных делегаций
Вчера, 15:10
 
