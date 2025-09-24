https://ria.ru/20250924/putin-2044039470.html

Гросси, Пашинян и Лукашенко примут участие в Глобальном атомном форуме

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вместе с президентом России Владимиром Путиным в Глобальном атомном форуме примут участие глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что 25 сентября Путин выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России. "Вместе с российским лидером в форуме примут участие президент Республики Белоруссия Лукашенко, исполняющий обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайн, премьер-министр Республики Армения Пашинян, премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Ахмед, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Гросси, а также представители Исламской Республики Иран, Республики Узбекистан, Арабской Республики Египет, Республики Нигер и некоторых специализированных организаций", - говорится в сообщении.

