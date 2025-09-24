https://ria.ru/20250924/putin-2044035773.html
Путин выступит на Глобальном атомном форуме
Путин выступит на Глобальном атомном форуме - РИА Новости, 24.09.2025
Путин выступит на Глобальном атомном форуме
Президент России Владимир Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать пятого сентября президент Российской Федерации Владимир Путин выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России", - говорится в сообщении.
Путин выступит на Глобальном атомном форуме
Путин выступит на Глобальном атомном форуме 25 сентября