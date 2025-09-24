https://ria.ru/20250924/putin-2044035773.html

Путин выступит на Глобальном атомном форуме

Путин выступит на Глобальном атомном форуме - РИА Новости, 24.09.2025

Путин выступит на Глобальном атомном форуме

Президент России Владимир Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:03:00+03:00

2025-09-24T15:03:00+03:00

2025-09-24T15:09:00+03:00

политика

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 сентября выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать пятого сентября президент Российской Федерации Владимир Путин выступит на Глобальном атомном форуме, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250924/putin--2044011827.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, россия