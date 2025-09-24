Рейтинг@Mail.ru
14:26 24.09.2025 (обновлено: 14:35 24.09.2025)
Путин похвалил новую больницу в Запорожской области
запорожская область
россия
владимир путин
евгений балицкий
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил новую больницу в Запорожской области. В среду президент встретился с главой Запорожской области Евгением Балицким. Во время беседы руководитель региона рассказал о строительстве новой больницы на 240 коек, сдача которой планируется в начале следующего года. "Выглядит красиво. Большая", - отметил Путин.
запорожская область, россия, владимир путин, евгений балицкий
Запорожская область, Россия, Владимир Путин, Евгений Балицкий
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи. 24 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи. 24 сентября 2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил новую больницу в Запорожской области.
В среду президент встретился с главой Запорожской области Евгением Балицким. Во время беседы руководитель региона рассказал о строительстве новой больницы на 240 коек, сдача которой планируется в начале следующего года.
"Выглядит красиво. Большая", - отметил Путин.
Запорожская область, Россия, Владимир Путин, Евгений Балицкий
 
 
Заголовок открываемого материала