Путин похвалил новую больницу в Запорожской области
Путин похвалил новую больницу в Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2025
Путин похвалил новую больницу в Запорожской области
Президент России Владимир Путин похвалил новую больницу в Запорожской области. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:26:00+03:00
2025-09-24T14:26:00+03:00
2025-09-24T14:35:00+03:00
запорожская область
россия
владимир путин
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044017688_129:79:3072:1735_1920x0_80_0_0_07fc04e139bcda705a13f0118a882e13.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил новую больницу в Запорожской области. В среду президент встретился с главой Запорожской области Евгением Балицким. Во время беседы руководитель региона рассказал о строительстве новой больницы на 240 коек, сдача которой планируется в начале следующего года. "Выглядит красиво. Большая", - отметил Путин.
запорожская область
россия
