Путин похвалил новую больницу в Запорожской области

Путин похвалил новую больницу в Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2025

Путин похвалил новую больницу в Запорожской области

Президент России Владимир Путин похвалил новую больницу в Запорожской области. РИА Новости, 24.09.2025

24.09.2025

2025-09-24T14:26:00+03:00

2025-09-24T14:35:00+03:00

запорожская область

россия

владимир путин

евгений балицкий

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин похвалил новую больницу в Запорожской области. В среду президент встретился с главой Запорожской области Евгением Балицким. Во время беседы руководитель региона рассказал о строительстве новой больницы на 240 коек, сдача которой планируется в начале следующего года. "Выглядит красиво. Большая", - отметил Путин.

запорожская область

россия

2025

Новости

запорожская область, россия, владимир путин, евгений балицкий