Путин открыт для поисков мирного урегулирования на Украине, заявил Песков
2025-09-24T12:58:00+03:00
в мире
украина
россия
дмитрий песков
владимир путин
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Президент Путин открыт для поисков мирного регулирования", - сказал Песков журналистам.
украина
россия
