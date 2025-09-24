Рейтинг@Mail.ru
Путин открыт для поисков мирного урегулирования на Украине, заявил Песков
12:58 24.09.2025 (обновлено: 13:00 24.09.2025)
Путин открыт для поисков мирного урегулирования на Украине, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Президент Путин открыт для поисков мирного регулирования", - сказал Песков журналистам.
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Президент Путин открыт для поисков мирного регулирования", - сказал Песков журналистам.
Песков: Россия предпочла бы параллельно контактировать по Украине и по США
