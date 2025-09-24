https://ria.ru/20250924/putin-2043991912.html

Путин открыт для поисков мирного урегулирования на Украине, заявил Песков

2025-09-24T12:58:00+03:00

в мире

украина

россия

дмитрий песков

владимир путин

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования на Украине, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Президент Путин открыт для поисков мирного регулирования", - сказал Песков журналистам.

в мире, украина, россия, дмитрий песков, владимир путин