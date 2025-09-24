https://ria.ru/20250924/putin-2043990888.html
Путин встретится с губернатором Запорожской области
Путин встретится с губернатором Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2025
Путин встретится с губернатором Запорожской области
Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:56:00+03:00
2025-09-24T12:56:00+03:00
2025-09-24T12:56:00+03:00
политика
запорожская область
россия
владимир путин
евгений балицкий
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863476919_0:52:3130:1813_1920x0_80_0_0_0bfa30fefd269306d5dae6a3ed65fbc5.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "(Путин) продолжит заниматься и новыми регионами. Сегодня будет на приеме у президента губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В середине дня президент его примет", - сообщил Песков журналистам.
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863476919_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_a854e87c57bbc2bb169e85f14ddb9934.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, запорожская область, россия, владимир путин, евгений балицкий, дмитрий песков
Политика, Запорожская область, Россия, Владимир Путин, Евгений Балицкий, Дмитрий Песков
Путин встретится с губернатором Запорожской области
Путин проведет встречу с губернатором Запорожской области Балицким