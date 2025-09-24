https://ria.ru/20250924/putin-2043990888.html

Путин встретится с губернатором Запорожской области

Путин встретится с губернатором Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2025

Путин встретится с губернатором Запорожской области

Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T12:56:00+03:00

2025-09-24T12:56:00+03:00

2025-09-24T12:56:00+03:00

политика

запорожская область

россия

владимир путин

евгений балицкий

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863476919_0:52:3130:1813_1920x0_80_0_0_0bfa30fefd269306d5dae6a3ed65fbc5.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "(Путин) продолжит заниматься и новыми регионами. Сегодня будет на приеме у президента губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В середине дня президент его примет", - сообщил Песков журналистам.

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, запорожская область, россия, владимир путин, евгений балицкий, дмитрий песков