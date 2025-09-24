Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с губернатором Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/putin-2043990888.html
Путин встретится с губернатором Запорожской области
Путин встретится с губернатором Запорожской области - РИА Новости, 24.09.2025
Путин встретится с губернатором Запорожской области
Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:56:00+03:00
2025-09-24T12:56:00+03:00
политика
запорожская область
россия
владимир путин
евгений балицкий
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863476919_0:52:3130:1813_1920x0_80_0_0_0bfa30fefd269306d5dae6a3ed65fbc5.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "(Путин) продолжит заниматься и новыми регионами. Сегодня будет на приеме у президента губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В середине дня президент его примет", - сообщил Песков журналистам.
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863476919_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_a854e87c57bbc2bb169e85f14ddb9934.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, запорожская область, россия, владимир путин, евгений балицкий, дмитрий песков
Политика, Запорожская область, Россия, Владимир Путин, Евгений Балицкий, Дмитрий Песков
Путин встретится с губернатором Запорожской области

Путин проведет встречу с губернатором Запорожской области Балицким

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Евгений Балицкий во время встречи
Владимир Путин и Евгений Балицкий во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Евгений Балицкий во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"(Путин) продолжит заниматься и новыми регионами. Сегодня будет на приеме у президента губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В середине дня президент его примет", - сообщил Песков журналистам.
 
ПолитикаЗапорожская областьРоссияВладимир Путин — президент РоссииЕвгений БалицкийДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала