Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа - РИА Новости, 24.09.2025
11:47 24.09.2025
Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа
Отношения президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа позволяют им обсуждать острые темы и доносить друг до друга основные посылы,... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отношения президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа позволяют им обсуждать острые темы и доносить друг до друга основные посылы, касающийся позиций двух стран, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Отношения двух президентов позволяют им обсуждать достаточно острые темы, в том числе и тему украинского урегулирования, и доносить друг до друга основные, скажем так, посылы, которые дают возможность понимать позицию стран и причины той или иной позиции", - сказал Песков в интервью радио РБК.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отношения президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа позволяют им обсуждать острые темы и доносить друг до друга основные посылы, касающийся позиций двух стран, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Отношения двух президентов позволяют им обсуждать достаточно острые темы, в том числе и тему украинского урегулирования, и доносить друг до друга основные, скажем так, посылы, которые дают возможность понимать позицию стран и причины той или иной позиции", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Кремле рассказали, как общаются Путин и Трамп
10:39
 
