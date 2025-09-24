https://ria.ru/20250924/putin-2043958914.html

Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отношения президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа позволяют им обсуждать острые темы и доносить друг до друга основные посылы, касающийся позиций двух стран, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Отношения двух президентов позволяют им обсуждать достаточно острые темы, в том числе и тему украинского урегулирования, и доносить друг до друга основные, скажем так, посылы, которые дают возможность понимать позицию стран и причины той или иной позиции", - сказал Песков в интервью радио РБК.

