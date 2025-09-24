https://ria.ru/20250924/putin-2043951633.html
Путин призвал улучшать деятельность уполномоченных по правам человека
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Необходимо и дальше совершенствовать деятельность уполномоченных по правам человека в России, считает президент РФ Владимир Путин."Необходимо и дальше совершенствовать деятельность уполномоченных по правам человека, в том числе своевременно предоставлять правовую поддержку, содействовать надлежащему обеспечению социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей", - отметил Путин в своем обращении к участникам Всероссийского совещания уполномоченных по правам человека.Он подчеркнул, что следует также принципиально реагировать на любые нарушения в сфере уголовно-правового и уголовно-исполнительного законодательства, эффективнее использовать предусмотренные законом инструменты по защите прав граждан в судах."Рассчитываю, что высказанные в ходе Всероссийского совещания предложения и рекомендации послужат решению стоящих перед вами многоплановых задач. Желаю вам плодотворного общения и всего наилучшего", - добавил президент.
