https://ria.ru/20250924/putin-2043945407.html

Песков рассказал об интересе Путина к обращениям на прямые линии

Песков рассказал об интересе Путина к обращениям на прямые линии - РИА Новости, 24.09.2025

Песков рассказал об интересе Путина к обращениям на прямые линии

Президент РФ Владимир Путин интересуется всем массивом обращений, поступающих на прямые линии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T11:14:00+03:00

2025-09-24T11:14:00+03:00

2025-09-24T11:14:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин интересуется всем массивом обращений, поступающих на прямые линии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Он очень живо интересуется всем массивом обращений граждан в ходе подготовки, он всегда какие-то, скажем так, объемы себе требует, и за пару дней он их сам просматривает. Это очень трудоемкая работа, но, тем не менее, он это делает, он чувствует граждан таким образом", - сказал Песков в интервью радио РБК. Ранее Песков сообщил, что прямая линия Путина в этом году планируется на декабрь.

https://ria.ru/20250924/peskov-2043934938.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин