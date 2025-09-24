https://ria.ru/20250924/putin-2043945407.html
Песков рассказал об интересе Путина к обращениям на прямые линии
Песков рассказал об интересе Путина к обращениям на прямые линии - РИА Новости, 24.09.2025
Песков рассказал об интересе Путина к обращениям на прямые линии
Президент РФ Владимир Путин интересуется всем массивом обращений, поступающих на прямые линии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:14:00+03:00
2025-09-24T11:14:00+03:00
2025-09-24T11:14:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин интересуется всем массивом обращений, поступающих на прямые линии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Он очень живо интересуется всем массивом обращений граждан в ходе подготовки, он всегда какие-то, скажем так, объемы себе требует, и за пару дней он их сам просматривает. Это очень трудоемкая работа, но, тем не менее, он это делает, он чувствует граждан таким образом", - сказал Песков в интервью радио РБК. Ранее Песков сообщил, что прямая линия Путина в этом году планируется на декабрь.
россия
Новости
ru-RU
