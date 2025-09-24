https://ria.ru/20250924/putin-2043944637.html

Путин, предлагая инициативу по ДСНВ, протягивает руку, заявил Песков

24.09.2025

Путин, предлагая инициативу по ДСНВ, протягивает руку, заявил Песков

Президент России Владимир Путин, предлагая инициативу придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, протягивает руку, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, предлагая инициативу придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, протягивает руку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В данном случае, конечно, президент Путин протягивает руку, но там есть важная оговорка, что добрая политическая воля Путина и его предложение останутся жизнеспособными, только в случае если соответствующую позицию займет Вашингтон ", - сказал Песков в интервью радио РБК. В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова и после 5 февраля 2026 года - срока окончания действия российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений - в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. -0-

