Путин, предлагая инициативу по ДСНВ, протягивает руку, заявил Песков

11:12 24.09.2025
в мире
россия
вашингтон (штат)
сша
владимир путин
дмитрий песков
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, предлагая инициативу придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, протягивает руку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В данном случае, конечно, президент Путин протягивает руку, но там есть важная оговорка, что добрая политическая воля Путина и его предложение останутся жизнеспособными, только в случае если соответствующую позицию займет Вашингтон ", - сказал Песков в интервью радио РБК. В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова и после 5 февраля 2026 года - срока окончания действия российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений - в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. -0-
в мире, россия, вашингтон (штат), сша, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Вашингтон (штат), США, Владимир Путин, Дмитрий Песков
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, предлагая инициативу придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ, протягивает руку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае, конечно, президент Путин протягивает руку, но там есть важная оговорка, что добрая политическая воля Путина и его предложение останутся жизнеспособными, только в случае если соответствующую позицию займет Вашингтон ", - сказал Песков в интервью радио РБК.
В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова и после 5 февраля 2026 года - срока окончания действия российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений - в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он указал, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. -0-
Заголовок открываемого материала