https://ria.ru/20250924/putin-2043935702.html

В Кремле рассказали, когда состоится прямая линия Путина

В Кремле рассказали, когда состоится прямая линия Путина - РИА Новости, 24.09.2025

В Кремле рассказали, когда состоится прямая линия Путина

Прямая линия президента РФ Владимира Путина пройдет ближе к концу декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T10:43:00+03:00

2025-09-24T10:43:00+03:00

2025-09-24T10:43:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

рбк (медиагруппа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155575/70/1555757011_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_61182e587ba7e58cf3543c397f80eab8.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прямая линия президента РФ Владимира Путина пройдет ближе к концу декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это будет декабрь. Ближе к концу месяца", - сказал Песков в интервью радио РБК.

https://ria.ru/20250924/peskov-2043934938.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, рбк (медиагруппа)