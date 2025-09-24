Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, когда состоится прямая линия Путина - РИА Новости, 24.09.2025
10:43 24.09.2025
В Кремле рассказали, когда состоится прямая линия Путина
В Кремле рассказали, когда состоится прямая линия Путина - РИА Новости, 24.09.2025
В Кремле рассказали, когда состоится прямая линия Путина
Прямая линия президента РФ Владимира Путина пройдет ближе к концу декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прямая линия президента РФ Владимира Путина пройдет ближе к концу декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это будет декабрь. Ближе к концу месяца", - сказал Песков в интервью радио РБК.
2025
В Кремле рассказали, когда состоится прямая линия Путина

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время прямой линии
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время прямой линии. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прямая линия президента РФ Владимира Путина пройдет ближе к концу декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это будет декабрь. Ближе к концу месяца", - сказал Песков в интервью радио РБК.
