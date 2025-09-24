https://ria.ru/20250924/putin-2043935702.html
В Кремле рассказали, когда состоится прямая линия Путина
В Кремле рассказали, когда состоится прямая линия Путина
В Кремле рассказали, когда состоится прямая линия Путина
Прямая линия президента РФ Владимира Путина пройдет ближе к концу декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:43:00+03:00
2025-09-24T10:43:00+03:00
2025-09-24T10:43:00+03:00
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прямая линия президента РФ Владимира Путина пройдет ближе к концу декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это будет декабрь. Ближе к концу месяца", - сказал Песков в интервью радио РБК.
россия
В Кремле рассказали, когда состоится прямая линия Путина
Песков: прямая линия Путина пройдет ближе к концу декабря