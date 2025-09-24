Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, как общаются Путин и Трамп
10:39 24.09.2025 (обновлено: 11:35 24.09.2025)
В Кремле рассказали, как общаются Путин и Трамп
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в целом общаются на "ты", они давно знакомы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в целом общаются на "ты", они давно знакомы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В целом, они (Путин и Трамп) общаются на "ты", они давно знакомы все-таки", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в целом общаются на "ты", они давно знакомы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом, они (Путин и Трамп) общаются на "ты", они давно знакомы все-таки", - сказал Песков в интервью радио РБК.
В Кремле рассказали, как Путин и Трамп относятся друг к другу
Владимир Путин — президент России Дональд Трамп Дмитрий Песков
 
 
