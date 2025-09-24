https://ria.ru/20250924/putin-2043934155.html

В Кремле рассказали, как общаются Путин и Трамп

В Кремле рассказали, как общаются Путин и Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в целом общаются на "ты", они давно знакомы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в целом общаются на "ты", они давно знакомы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В целом, они (Путин и Трамп) общаются на "ты", они давно знакомы все-таки", - сказал Песков в интервью радио РБК.

