В Кремле рассказали, как общаются Путин и Трамп
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в целом общаются на "ты", они давно знакомы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:39:00+03:00
2025-09-24T10:39:00+03:00
2025-09-24T11:35:00+03:00
политика
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в целом общаются на "ты", они давно знакомы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В целом, они (Путин и Трамп) общаются на "ты", они давно знакомы все-таки", - сказал Песков в интервью радио РБК.
политика, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков: Путин и Трамп давно знакомы и общаются на ты