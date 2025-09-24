https://ria.ru/20250924/putin-2043933625.html
Формат прямой линии Путина не устарел, заявил Песков
Формат прямой линии Путина не устарел, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
Формат прямой линии Путина не устарел, заявил Песков
Формат прямой линии президента РФ Владимира Путина не устарел, он востребован, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:38:00+03:00
2025-09-24T10:38:00+03:00
2025-09-24T10:38:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039147348_671:334:3238:1778_1920x0_80_0_0_55293c09551fea3b8e552b9a1f0b6a5c.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Формат прямой линии президента РФ Владимира Путина не устарел, он востребован, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, формат не устарел, он востребован гражданами нашей страны", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://ria.ru/20250921/kreml-2043325218.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039147348_507:0:3238:2048_1920x0_80_0_0_15a677ae78ecb1cc53ef5c281b457fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Формат прямой линии Путина не устарел, заявил Песков
Песков назвал востребованным формат прямой линии Путина