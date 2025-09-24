Формат прямой линии Путина не устарел, заявил Песков

Рейтинг@Mail.ru
10:38 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Формат прямой линии президента РФ Владимира Путина не устарел, он востребован, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нет, формат не устарел, он востребован гражданами нашей страны", - сказал Песков в интервью радио РБК.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Формат прямой линии президента РФ Владимира Путина не устарел, он востребован, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, формат не устарел, он востребован гражданами нашей страны", - сказал Песков в интервью радио РБК.
В Кремле оценили подготовку министерств и ведомств к прямой линии Путина
21 сентября, 12:53
 
Политика
 
 
