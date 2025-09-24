https://ria.ru/20250924/putin-2043927176.html

Путин предлагал разрешить первопричины конфликта на Украине, заявил Песков

владимир путин

россия

украина

дмитрий песков

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость разрешить первопричины конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Для того, чтобы эти интересы (России - ред.) обеспечить, нам нужно урегулировать проблемы первопричин этого конфликта. Путин неоднократно пытался и предлагал урегулировать эти первопричины, решить эту проблему первопричин", - сказал Песков в интервью радио РБК.

2025

владимир путин, россия, украина, дмитрий песков