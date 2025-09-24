https://ria.ru/20250924/putin-2043927176.html
Путин предлагал разрешить первопричины конфликта на Украине, заявил Песков
Путин предлагал разрешить первопричины конфликта на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
Путин предлагал разрешить первопричины конфликта на Украине, заявил Песков
Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость разрешить первопричины конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:10:00+03:00
2025-09-24T10:10:00+03:00
2025-09-24T10:31:00+03:00
владимир путин
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на необходимость разрешить первопричины конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Для того, чтобы эти интересы (России - ред.) обеспечить, нам нужно урегулировать проблемы первопричин этого конфликта. Путин неоднократно пытался и предлагал урегулировать эти первопричины, решить эту проблему первопричин", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://ria.ru/20250908/lavrov-2040372843.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, дмитрий песков
Владимир Путин, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Путин предлагал разрешить первопричины конфликта на Украине, заявил Песков
Песков: Путин неоднократно говорил об устранении первопричин кризиса на Украине