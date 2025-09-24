https://ria.ru/20250924/pushilin-2043954576.html
Российские войска приблизились к Константиновке, заявил Пушилин
Российские подразделения приблизились по нескольким направлениям к городу Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские подразделения приблизились по нескольким направлениям к городу Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Константиновское направление. Здесь развернулись основные бои в районе Клебан-Быка. Мы видим, что по нескольким направлениям мы приблизились к Константиновке", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
