Российские войска приблизились к Константиновке, заявил Пушилин

Российские войска приблизились к Константиновке, заявил Пушилин - РИА Новости, 24.09.2025

Российские войска приблизились к Константиновке, заявил Пушилин

Российские подразделения приблизились по нескольким направлениям к городу Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские подразделения приблизились по нескольким направлениям к городу Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Константиновское направление. Здесь развернулись основные бои в районе Клебан-Быка. Мы видим, что по нескольким направлениям мы приблизились к Константиновке", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

