Пушилин: ВС России увеличили зону контроля на Добропольском выступе
Пушилин: ВС России увеличили зону контроля на Добропольском выступе - РИА Новости, 24.09.2025
Пушилин: ВС России увеличили зону контроля на Добропольском выступе
Подразделения российских войск увеличили зону контроля на добропольском выступе, несмотря на переброску туда достаточно серьезных резервов ВСУ, сообщил глава... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск увеличили зону контроля на добропольском выступе, несмотря на переброску туда достаточно серьезных резервов ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим постоянные контратаки противника на добропольском выступе. Мы понимаем, что там переброшены достаточно серьезные резервы со стороны наших оппонентов, но, тем не менее, наши бойцы где-то удерживают, а где-то увеличивают зону контроля со стороны наших сил", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
