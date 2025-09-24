https://ria.ru/20250924/pushilin-2043920586.html

Пушилин: ВС России увеличили зону контроля на Добропольском выступе

Пушилин: ВС России увеличили зону контроля на Добропольском выступе - РИА Новости, 24.09.2025

Пушилин: ВС России увеличили зону контроля на Добропольском выступе

Подразделения российских войск увеличили зону контроля на добропольском выступе, несмотря на переброску туда достаточно серьезных резервов ВСУ, сообщил глава... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T09:47:00+03:00

2025-09-24T09:47:00+03:00

2025-09-24T09:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043679384_0:42:2897:1672_1920x0_80_0_0_ffe41becc0b23b4d486aa23e5c8252ea.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск увеличили зону контроля на добропольском выступе, несмотря на переброску туда достаточно серьезных резервов ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим постоянные контратаки противника на добропольском выступе. Мы понимаем, что там переброшены достаточно серьезные резервы со стороны наших оппонентов, но, тем не менее, наши бойцы где-то удерживают, а где-то увеличивают зону контроля со стороны наших сил", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, безопасность, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф