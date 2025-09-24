https://ria.ru/20250924/pugacheva-2043998691.html

Суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей

Суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей

Суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей

Савеловский суд Москвы оставил без движения иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оставил без движения иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Исковое заявление оставлено без движения", - сказали в суде. Согласно законодательству, у адвоката есть время, чтобы исправить недостатки и иск был принят к рассмотрению. Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт". По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

