https://ria.ru/20250924/pugacheva-2043998691.html
Суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей
Суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 24.09.2025
Суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей
Савеловский суд Москвы оставил без движения иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:20:00+03:00
2025-09-24T13:20:00+03:00
2025-09-24T13:43:00+03:00
москва
афганистан
алла пугачева
александр трещев
катерина гордеева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576397904_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac00378e2de1203096e3aabc29ccc0ea.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оставил без движения иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Исковое заявление оставлено без движения", - сказали в суде. Согласно законодательству, у адвоката есть время, чтобы исправить недостатки и иск был принят к рассмотрению. Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт". По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250922/pugacheva-2043431408.html
https://ria.ru/20250921/pugacheva-2043290756.html
москва
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576397904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f93399b16ea7fdeebd9f0699fd2bc6dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, афганистан, алла пугачева, александр трещев, катерина гордеева
Москва, Афганистан, Алла Пугачева, Александр Трещев, Катерина Гордеева
Суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей
Суд оставил без движения иск ветерана Афганистана к Пугачевой на 1,5 млрд рублей
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оставил без движения иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Исковое заявление оставлено без движения", - сказали в суде.
Согласно законодательству, у адвоката есть время, чтобы исправить недостатки и иск был принят к рассмотрению.
Интервью Пугачевой
вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева
* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт".
По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.