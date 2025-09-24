Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 24.09.2025
13:20 24.09.2025 (обновлено: 13:43 24.09.2025)
Суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оставил без движения иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Исковое заявление оставлено без движения", - сказали в суде. Согласно законодательству, у адвоката есть время, чтобы исправить недостатки и иск был принят к рассмотрению. Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт". По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
москва, афганистан, алла пугачева, александр трещев, катерина гордеева
Москва, Афганистан, Алла Пугачева, Александр Трещев, Катерина Гордеева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Савеловский суд Москвы оставил без движения иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва к певице Алле Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Исковое заявление оставлено без движения", - сказали в суде.
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Госдуме заявили, что Пугачева лишилась уважения в России
22 сентября, 05:21
Согласно законодательству, у адвоката есть время, чтобы исправить недостатки и иск был принят к рассмотрению.
Интервью Пугачевой вышло 10 сентября на канале "Скажи Гордеевой*" (Катерина Гордеева* признана иноагентом). Трещев подал иск о защите чести и достоинства, так как, по его утверждению, воспринял слова певицы "на свой счёт".
По мнению Трещева, в интервью Пугачева порочила честь президента, сомневалась в правильности принятых им решений, оскорбляла армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.
Себе он намерен оставить 1 рубль, а остальное перечислить в доход федерального бюджета — на нужды ветеранов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
В Госдуме высказались об интервью Пугачевой
21 сентября, 08:22
 
МоскваАфганистанАлла Пугачева: биография, личная жизнь, песни и фото певицыАлександр ТрещевКатерина Гордеева
 
 
