В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на двух санитарок

В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на двух санитарок - РИА Новости, 24.09.2025

В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на двух санитарок

Две санитарки клинической психиатрической больницы №1 Нижнего Новгорода пострадали от рук буйного пациента, сообщает региональная трудовая инспекция.

2025-09-24T17:16:00+03:00

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Две санитарки клинической психиатрической больницы №1 Нижнего Новгорода пострадали от рук буйного пациента, сообщает региональная трудовая инспекция. "Утром 24 сентября при сопровождении больного из процедурного кабинета в палату он неожиданно напал на сопровождающих санитарок и нанес удары в область головы. Для оказания помощи пострадавших доставили в другое медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудники инспекции труда Нижегородской области выясняют подробности происшедшего и ожидают медицинские заключения о степени тяжести полученных санитарками травм.

2025

