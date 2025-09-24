https://ria.ru/20250924/proisshestviya-2044087748.html
В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на двух санитарок
В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на двух санитарок
Две санитарки клинической психиатрической больницы №1 Нижнего Новгорода пострадали от рук буйного пациента, сообщает региональная трудовая инспекция. РИА Новости, 24.09.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Две санитарки клинической психиатрической больницы №1 Нижнего Новгорода пострадали от рук буйного пациента, сообщает региональная трудовая инспекция. "Утром 24 сентября при сопровождении больного из процедурного кабинета в палату он неожиданно напал на сопровождающих санитарок и нанес удары в область головы. Для оказания помощи пострадавших доставили в другое медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудники инспекции труда Нижегородской области выясняют подробности происшедшего и ожидают медицинские заключения о степени тяжести полученных санитарками травм.
