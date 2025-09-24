Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на двух санитарок - РИА Новости, 24.09.2025
17:16 24.09.2025
В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на двух санитарок
В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на двух санитарок
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Две санитарки клинической психиатрической больницы №1 Нижнего Новгорода пострадали от рук буйного пациента, сообщает региональная трудовая инспекция. "Утром 24 сентября при сопровождении больного из процедурного кабинета в палату он неожиданно напал на сопровождающих санитарок и нанес удары в область головы. Для оказания помощи пострадавших доставили в другое медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Сотрудники инспекции труда Нижегородской области выясняют подробности происшедшего и ожидают медицинские заключения о степени тяжести полученных санитарками травм.
2025
происшествия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на двух санитарок

В Нижнем Новгороде пациент психиатрической больницы напал на двух санитарок

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник в больнице
Медицинский работник в больнице - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медицинский работник в больнице. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Две санитарки клинической психиатрической больницы №1 Нижнего Новгорода пострадали от рук буйного пациента, сообщает региональная трудовая инспекция.
"Утром 24 сентября при сопровождении больного из процедурного кабинета в палату он неожиданно напал на сопровождающих санитарок и нанес удары в область головы. Для оказания помощи пострадавших доставили в другое медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудники инспекции труда Нижегородской области выясняют подробности происшедшего и ожидают медицинские заключения о степени тяжести полученных санитарками травм.
Мужчина, напавший на медперсонал в больнице Иркутска - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Мужчина напал с ножом на медперсонал в иркутской больнице
3 июля, 06:31
 
ПроисшествияНижний НовгородНижегородская область
 
 
