Правительство одобрило проект бюджета на три года

Правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы, говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило проект бюджета РФ на 2026-2028 годы, говорится в сообщении в Telegram-канале кабмина."Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов одобрен на заседании правительства", - говорится в сообщении.В правительстве также подчеркнули, что ключевыми приоритетами бюджета является выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, достижение национальных целей.

