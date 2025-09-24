https://ria.ru/20250924/prodvizhenie-2043924044.html

Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении

специальная военная операция на украине

безопасность

ямполь

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются в районе поселка Ямполь на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, где завязались серьезные бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим улучшения (позиций ВС РФ - ред.) на краснолиманском направлении, мы видим на северо-восточной части Ямполя, где завязались сейчас боестолкновения достаточно серьезные, но тоже мы видим продвижение наших бойцов", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

