Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 24.09.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются в районе поселка Ямполь на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, где завязались серьезные бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим улучшения (позиций ВС РФ - ред.) на краснолиманском направлении, мы видим на северо-восточной части Ямполя, где завязались сейчас боестолкновения достаточно серьезные, но тоже мы видим продвижение наших бойцов", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подразделения российских войск продвигаются в районе поселка Ямполь на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, где завязались серьезные бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы видим улучшения (позиций ВС РФ - ред.) на краснолиманском направлении, мы видим на северо-восточной части Ямполя, где завязались сейчас боестолкновения достаточно серьезные, но тоже мы видим продвижение наших бойцов", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
