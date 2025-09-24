Рейтинг@Mail.ru
Юрист раскрыла, законна ли продажа товаров по цене за 100 граммов - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/prodazha-2043871061.html
Юрист раскрыла, законна ли продажа товаров по цене за 100 граммов
Юрист раскрыла, законна ли продажа товаров по цене за 100 граммов - РИА Новости, 24.09.2025
Юрист раскрыла, законна ли продажа товаров по цене за 100 граммов
Стремясь увеличить продажи, маркетологи все чаще указывают на ценниках стоимость за 100 граммов, а не за килограмм. Правомерно ли это, рассказала агентству... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T03:15:00+03:00
2025-09-24T03:15:00+03:00
екатерина ноженко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
россия
продажа
покупка
продукты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959713238_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_0abe5fdf813648f00cac88860a08ab36.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Стремясь увеличить продажи, маркетологи все чаще указывают на ценниках стоимость за 100 граммов, а не за килограмм. Правомерно ли это, рассказала агентству “Прайм” юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.Закон трактует, что стоимость товара на ценнике должна быть указана за штуку или за единицу измерения, например, вес. То есть, цена за 100 грамм правомочна, объяснила она.На упаковке расфасованного товара следует указать цену за единицу измерения и стоимость конкретной упаковки, а также дату фасовки и срок годности.“Таким образом, продавец может реализовывать товар с указанием цены за единицу или за единицу измерения, например, за 100 граммов. Но лишь в случае указания всех прочих параметров — наименование, вес, цена за килограмм, даты фасовки и срока годности. Без этого продажа товара запрещена”, — пояснила Ноженко.Чаще всего в заблуждение вводит продажа штучного товара по цене за 100 граммов. Покупателю самому приходится высчитывать цену упаковки или сталкиваться с неприятным сюрпризом на кассе. В этом случае можно потребовать возврата денег и написать жалобу в Роспотребнадзор, советует юрист.
https://ria.ru/20250710/kofe-2028249815.html
https://ria.ru/20250707/opasnost-2027557655.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959713238_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_6e8cc58aa6a30610be7eca9bb4f358d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатерина ноженко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия, продажа, покупка, продукты
Екатерина Ноженко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Россия, Продажа, Покупка, Продукты
Юрист раскрыла, законна ли продажа товаров по цене за 100 граммов

Юрист Ноженко заявила о правомочности продажи товаров по цене за 100 граммов

© iStock.com / GiselleflissakМужчина берет стейки с полки в супермаркете
Мужчина берет стейки с полки в супермаркете - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© iStock.com / Giselleflissak
Мужчина берет стейки с полки в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Стремясь увеличить продажи, маркетологи все чаще указывают на ценниках стоимость за 100 граммов, а не за килограмм. Правомерно ли это, рассказала агентству “Прайм” юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.
Закон трактует, что стоимость товара на ценнике должна быть указана за штуку или за единицу измерения, например, вес. То есть, цена за 100 грамм правомочна, объяснила она.
Готовые обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Экономист объяснила, почему кофе в мире дешевеет, а в магазинах — нет
10 июля, 02:17
На упаковке расфасованного товара следует указать цену за единицу измерения и стоимость конкретной упаковки, а также дату фасовки и срок годности.
«
“Таким образом, продавец может реализовывать товар с указанием цены за единицу или за единицу измерения, например, за 100 граммов. Но лишь в случае указания всех прочих параметров — наименование, вес, цена за килограмм, даты фасовки и срока годности. Без этого продажа товара запрещена”, — пояснила Ноженко.
Чаще всего в заблуждение вводит продажа штучного товара по цене за 100 граммов. Покупателю самому приходится высчитывать цену упаковки или сталкиваться с неприятным сюрпризом на кассе. В этом случае можно потребовать возврата денег и написать жалобу в Роспотребнадзор, советует юрист.
Касса самообслуживания - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Россиянам объяснили, в чем опасность касс самообслуживания
7 июля, 02:15
 
Екатерина НоженкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоРоссияПродажаПокупкаПродукты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала