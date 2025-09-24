https://ria.ru/20250924/prodazha-2043871061.html
Юрист раскрыла, законна ли продажа товаров по цене за 100 граммов
Юрист раскрыла, законна ли продажа товаров по цене за 100 граммов - РИА Новости, 24.09.2025
Юрист раскрыла, законна ли продажа товаров по цене за 100 граммов
Стремясь увеличить продажи, маркетологи все чаще указывают на ценниках стоимость за 100 граммов, а не за килограмм. Правомерно ли это, рассказала агентству... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T03:15:00+03:00
2025-09-24T03:15:00+03:00
2025-09-24T03:15:00+03:00
екатерина ноженко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
россия
продажа
покупка
продукты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959713238_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_0abe5fdf813648f00cac88860a08ab36.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Стремясь увеличить продажи, маркетологи все чаще указывают на ценниках стоимость за 100 граммов, а не за килограмм. Правомерно ли это, рассказала агентству “Прайм” юрист ЕЮС Екатерина Ноженко.Закон трактует, что стоимость товара на ценнике должна быть указана за штуку или за единицу измерения, например, вес. То есть, цена за 100 грамм правомочна, объяснила она.На упаковке расфасованного товара следует указать цену за единицу измерения и стоимость конкретной упаковки, а также дату фасовки и срок годности.“Таким образом, продавец может реализовывать товар с указанием цены за единицу или за единицу измерения, например, за 100 граммов. Но лишь в случае указания всех прочих параметров — наименование, вес, цена за килограмм, даты фасовки и срока годности. Без этого продажа товара запрещена”, — пояснила Ноженко.Чаще всего в заблуждение вводит продажа штучного товара по цене за 100 граммов. Покупателю самому приходится высчитывать цену упаковки или сталкиваться с неприятным сюрпризом на кассе. В этом случае можно потребовать возврата денег и написать жалобу в Роспотребнадзор, советует юрист.
https://ria.ru/20250710/kofe-2028249815.html
https://ria.ru/20250707/opasnost-2027557655.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959713238_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_6e8cc58aa6a30610be7eca9bb4f358d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатерина ноженко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия, продажа, покупка, продукты
Екатерина Ноженко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Россия, Продажа, Покупка, Продукты
Юрист раскрыла, законна ли продажа товаров по цене за 100 граммов
Юрист Ноженко заявила о правомочности продажи товаров по цене за 100 граммов