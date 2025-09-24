https://ria.ru/20250924/priznanie-2044082429.html

Художник из сектора Газа прокомментировал признание Палестины рядом стран

Художник из сектора Газа прокомментировал признание Палестины рядом стран

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Признание палестинского государства рядом влиятельных стран вселило в его жителей надежду на мирное будущее, поделился таким мнением в интервью с РИА Новости палестинский художник из сектора Газа Маджди Абу Такия. "Оно (признание Палестины рядом стран –ред.) вернуло надежду палестинскому народу. Теперь у нас есть надежда, что мы сможем залечить наши раны и собрать обломки, чтобы восстановить нашу родину, суверенную и независимую родину со всеми её институтами, вдали от партийности и ополченцев, которые привели наш народ к гибели", - считает Такия. В свою очередь житель сектора Газа Али Мохсен отметил, что признание может привести к увеличению числа стран, устанавливающих дипломатические отношения с Палестиной, укреплению её присутствия на международных форумах, таких как ООН, и повышению её роли. Оно также может оказать дополнительное давление на Израиль, побуждая его вернуться к серьёзным переговорам о создании двух государств. "Возможно, в краткосрочной перспективе мы не почувствуем прямых и существенных изменений в нашей повседневной жизни как жители Газы, но это признание может способствовать улучшению условий жизни в секторе, в частности, снятию блокады, улучшению экономической ситуации и обеспечению свободы передвижения", - считает Мохсен. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября сообщил о признании Соединенным Королевством Палестины. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В тот же день о признании Палестины сообщили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Палестину были встречены неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

