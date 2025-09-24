Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку о похищении ребенка после угона авто с 8-летним мальчиком - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 24.09.2025 (обновлено: 14:33 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/primore-2044019472.html
СК начал проверку о похищении ребенка после угона авто с 8-летним мальчиком
СК начал проверку о похищении ребенка после угона авто с 8-летним мальчиком - РИА Новости, 24.09.2025
СК начал проверку о похищении ребенка после угона авто с 8-летним мальчиком
Следователи организовали проверку о похищении ребёнка после угона автомобиля с восьмилетним мальчиком в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:30:00+03:00
2025-09-24T14:33:00+03:00
происшествия
находка
горький
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Следователи организовали проверку о похищении ребёнка после угона автомобиля с восьмилетним мальчиком в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. В среду ранее полиция сообщала, что в приморской Находке на улице Горького 28-летняя женщина оставила возле магазина Toyota Vitz, где в машине был 8-летний мальчик, и отправилась за покупками, не заперев дверь. 43-летний местный житель угнал автомобиль вместе с ребёнком, но не справился с управлением и врезался в грузовик. Угонщик и ребёнок госпитализированы. В краевом УМВД РИА Новости уточнили, что у мальчика, предварительно, сотрясение головного мозга. Прокуратура Приморья сообщила, что возбуждено уголовное дело о краже после угона автомобиля с 8-летним мальчиком в Находке, где угонщик и ребёнок госпитализированы после ДТП. "Следственными органами СКР по Приморскому краю проводится доследственная проверка по факту похищения 8-летнего ребёнка, который находился в припаркованном автомобиле во время его угона на улице Горького в городе Находке", - говорится в сообщении СУСК.
https://ria.ru/20250923/delo-2043846141.html
находка
горький
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, находка, горький, россия
Происшествия, Находка, Горький, Россия
СК начал проверку о похищении ребенка после угона авто с 8-летним мальчиком

В Приморье СК начал проверку после угона автомобиля с 8-летним мальчиком

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Следователи организовали проверку о похищении ребёнка после угона автомобиля с восьмилетним мальчиком в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
В среду ранее полиция сообщала, что в приморской Находке на улице Горького 28-летняя женщина оставила возле магазина Toyota Vitz, где в машине был 8-летний мальчик, и отправилась за покупками, не заперев дверь. 43-летний местный житель угнал автомобиль вместе с ребёнком, но не справился с управлением и врезался в грузовик. Угонщик и ребёнок госпитализированы. В краевом УМВД РИА Новости уточнили, что у мальчика, предварительно, сотрясение головного мозга. Прокуратура Приморья сообщила, что возбуждено уголовное дело о краже после угона автомобиля с 8-летним мальчиком в Находке, где угонщик и ребёнок госпитализированы после ДТП.
"Следственными органами СКР по Приморскому краю проводится доследственная проверка по факту похищения 8-летнего ребёнка, который находился в припаркованном автомобиле во время его угона на улице Горького в городе Находке", - говорится в сообщении СУСК.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Ростове-на-Дону СК возбудил дело после жестокого обращения с ребенком
23 сентября, 20:11
 
ПроисшествияНаходкаГорькийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала