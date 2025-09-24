https://ria.ru/20250924/primore-2044019472.html

СК начал проверку о похищении ребенка после угона авто с 8-летним мальчиком

СК начал проверку о похищении ребенка после угона авто с 8-летним мальчиком

СК начал проверку о похищении ребенка после угона авто с 8-летним мальчиком

24.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Следователи организовали проверку о похищении ребёнка после угона автомобиля с восьмилетним мальчиком в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале СУСК России по региону. В среду ранее полиция сообщала, что в приморской Находке на улице Горького 28-летняя женщина оставила возле магазина Toyota Vitz, где в машине был 8-летний мальчик, и отправилась за покупками, не заперев дверь. 43-летний местный житель угнал автомобиль вместе с ребёнком, но не справился с управлением и врезался в грузовик. Угонщик и ребёнок госпитализированы. В краевом УМВД РИА Новости уточнили, что у мальчика, предварительно, сотрясение головного мозга. Прокуратура Приморья сообщила, что возбуждено уголовное дело о краже после угона автомобиля с 8-летним мальчиком в Находке, где угонщик и ребёнок госпитализированы после ДТП. "Следственными органами СКР по Приморскому краю проводится доследственная проверка по факту похищения 8-летнего ребёнка, который находился в припаркованном автомобиле во время его угона на улице Горького в городе Находке", - говорится в сообщении СУСК.

