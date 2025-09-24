https://ria.ru/20250924/prigovor-2043886415.html

Приговор украинке, напавшей на посольство России в Киеве, вступил в силу

Приговор украинке, напавшей на посольство России в Киеве, вступил в силу - РИА Новости, 24.09.2025

Приговор украинке, напавшей на посольство России в Киеве, вступил в силу

Суд признал законным приговор гражданке Украины Ирме Крат, заочно приговоренной к семи годам колонии за нападение с коктейлями Молотова на посольство РФ в Киеве РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Суд признал законным приговор гражданке Украины Ирме Крат, заочно приговоренной к семи годам колонии за нападение с коктейлями Молотова на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Приговор оставлен без изменения", - сказано в материалах суда апелляционной инстанции. Теперь приговор считается вступившим в законную силу. В январе Мосгорсуд заочно признал 40-летнюю Крат виновной по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений). Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По данным следствия, 10 марта 2016 года Крат, находясь в Киеве вместе с двумя сообщниками, уголовное дело против которых выделено в отдельное производство, для осложнения международных отношений Российской Федерации, демонстрируя свое негативное отношение к России, подожгли фитили на подготовленных самодельных зажигательных устройствах. Четыре таких устройства они бросили в здание российского посольства, которые воспламенились. Подсудимая заочно арестована и объявлена в международный розыск.

