Приговор украинке, напавшей на посольство России в Киеве, вступил в силу
Суд признал законным приговор украинке, напавшей на посольство России в Киеве
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Суд признал законным приговор гражданке Украины Ирме Крат, заочно приговоренной к семи годам колонии за нападение с коктейлями Молотова на посольство РФ в Киеве в 2016 году, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Приговор оставлен без изменения", - сказано в материалах суда апелляционной инстанции. Теперь приговор считается вступившим в законную силу.
Заочно осужденный в России наемник вербует латиноамериканцев в ВСУ
16 сентября, 03:45
В январе Мосгорсуд заочно признал 40-летнюю Крат виновной по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений). Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
По данным следствия, 10 марта 2016 года Крат, находясь в Киеве вместе с двумя сообщниками, уголовное дело против которых выделено в отдельное производство, для осложнения международных отношений Российской Федерации, демонстрируя свое негативное отношение к России, подожгли фитили на подготовленных самодельных зажигательных устройствах. Четыре таких устройства они бросили в здание российского посольства, которые воспламенились.
Подсудимая заочно арестована и объявлена в международный розыск.
Заочный арест сына режиссера Кирющенко признали законным
15 сентября, 17:25