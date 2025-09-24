https://ria.ru/20250924/pribaltika-2043893116.html
В МИД прокомментировали притеснение русскоязычных в Прибалтике
В МИД прокомментировали притеснение русскоязычных в Прибалтике - РИА Новости, 24.09.2025
В МИД прокомментировали притеснение русскоязычных в Прибалтике
Притеснение русскоязычных в Прибалтике нарушает все нормы старой европейской "цивилизации", заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T05:08:00+03:00
2025-09-24T05:08:00+03:00
2025-09-24T05:08:00+03:00
в мире
прибалтика
россия
дмитрий любинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998124682_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_59e671f82f912e8b7468cc9fab7caa29.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Притеснение русскоязычных в Прибалтике нарушает все нормы старой европейской "цивилизации", заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. "В этом же ряду упомяну всё более жёсткое притеснение русскоязычных людей в Прибалтике в нарушение всех мыслимых норм старой европейской "цивилизации", - указал он.
https://ria.ru/20250605/medvedev-2021127801.html
прибалтика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998124682_99:0:1674:1181_1920x0_80_0_0_1b89ed969f1eca7c0d000ea7087b5ca9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, прибалтика, россия, дмитрий любинский
В мире, Прибалтика, Россия, Дмитрий Любинский
В МИД прокомментировали притеснение русскоязычных в Прибалтике
Любинский заявил о нарушении норм старой европейской цивилизации в Прибалтике