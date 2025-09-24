Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали притеснение русскоязычных в Прибалтике
05:08 24.09.2025
В МИД прокомментировали притеснение русскоязычных в Прибалтике
В МИД прокомментировали притеснение русскоязычных в Прибалтике
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Притеснение русскоязычных в Прибалтике нарушает все нормы старой европейской "цивилизации", заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. "В этом же ряду упомяну всё более жёсткое притеснение русскоязычных людей в Прибалтике в нарушение всех мыслимых норм старой европейской "цивилизации", - указал он.
© Фото : пресс-служба посольства РФ в ВенеПосол РФ в Вене Дмитрий Любинский
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Вене
Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Притеснение русскоязычных в Прибалтике нарушает все нормы старой европейской "цивилизации", заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"В этом же ряду упомяну всё более жёсткое притеснение русскоязычных людей в Прибалтике в нарушение всех мыслимых норм старой европейской "цивилизации", - указал он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Медведев оценил речь латвийского депутата в защиту русского языка
5 июня, 16:28
 
В миреПрибалтикаРоссияДмитрий Любинский
 
 
