В МИД прокомментировали притеснение русскоязычных в Прибалтике

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Притеснение русскоязычных в Прибалтике нарушает все нормы старой европейской "цивилизации", заявил в первом интервью РИА Новости в новом качестве замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. "В этом же ряду упомяну всё более жёсткое притеснение русскоязычных людей в Прибалтике в нарушение всех мыслимых норм старой европейской "цивилизации", - указал он.

