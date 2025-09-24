Рейтинг@Mail.ru
Президент Аргентины предложил ООН последовать его примеру - РИА Новости, 24.09.2025
23:34 24.09.2025
Президент Аргентины предложил ООН последовать его примеру
в мире
аргентина
хавьер милей
оон
генеральная ассамблея оон
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей, проводящий в стране реформы по сокращению госаппарата, предложил ООН последовать его примеру. "Подобно тому, как Аргентина начала процесс оптимизации государственного управления, ликвидируя избыточные структуры,... ООН нуждается в аналогичном пути", - сказал он, выступая на Генассамблее ООН. Милей предложил ООН провести аудит, закрыть неэффективные программы, консолидировать отдельные учреждения и добиться того, чтобы финансирование было обусловлено результатами, которые можно проверить.
аргентина
в мире, аргентина, хавьер милей, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Аргентина, Хавьер Милей, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
© AP Photo / Pamela SmithПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
В Кремле прокомментировали слова Гутерреша о реформах в ООН
В миреАргентинаХавьер МилейООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
