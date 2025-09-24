https://ria.ru/20250924/prezident-2044160827.html
Президент Аргентины предложил ООН последовать его примеру
2025-09-24T23:34:00+03:00
2025-09-24T23:34:00+03:00
2025-09-24T23:34:00+03:00
в мире
аргентина
хавьер милей
оон
генеральная ассамблея оон
ООН, 24 сен - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей, проводящий в стране реформы по сокращению госаппарата, предложил ООН последовать его примеру. "Подобно тому, как Аргентина начала процесс оптимизации государственного управления, ликвидируя избыточные структуры,... ООН нуждается в аналогичном пути", - сказал он, выступая на Генассамблее ООН. Милей предложил ООН провести аудит, закрыть неэффективные программы, консолидировать отдельные учреждения и добиться того, чтобы финансирование было обусловлено результатами, которые можно проверить.
