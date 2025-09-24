https://ria.ru/20250924/pravitelstvo-2044049890.html

Правительство направит 60 триллионов рублей для исполнения соцобязательств

Правительство направит 60 триллионов рублей для исполнения соцобязательств

Кабмин направит около 60 триллионов рублей на следующие 3 года для соцобязательств, в том числе индексацию пенсий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Кабмин направит около 60 триллионов рублей на следующие 3 года для соцобязательств, в том числе индексацию пенсий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Глава государства подчеркивал, что исполнение социальных обязательств относится к вопросам первостепенного значения. Правительство ведет такую работу в том числе через Социальный фонд. Всего в течение трех лет планируем направить на реализацию таких задач около 60 триллионов рублей. Более половины этих ресурсов пойдет на пенсионное обеспечение, включая его индексацию", - сказал он на заседании правительства РФ.

