https://ria.ru/20250924/pravitelstvo-2044049890.html
Правительство направит 60 триллионов рублей для исполнения соцобязательств
Правительство направит 60 триллионов рублей для исполнения соцобязательств - РИА Новости, 24.09.2025
Правительство направит 60 триллионов рублей для исполнения соцобязательств
Кабмин направит около 60 триллионов рублей на следующие 3 года для соцобязательств, в том числе индексацию пенсий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:43:00+03:00
2025-09-24T15:43:00+03:00
2025-09-24T15:43:00+03:00
россия
михаил мишустин
экономика
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044045689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_0f17f38c8d77a2baa74daddef07333d1.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Кабмин направит около 60 триллионов рублей на следующие 3 года для соцобязательств, в том числе индексацию пенсий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Глава государства подчеркивал, что исполнение социальных обязательств относится к вопросам первостепенного значения. Правительство ведет такую работу в том числе через Социальный фонд. Всего в течение трех лет планируем направить на реализацию таких задач около 60 триллионов рублей. Более половины этих ресурсов пойдет на пенсионное обеспечение, включая его индексацию", - сказал он на заседании правительства РФ.
https://ria.ru/20250924/byudzhet-2044027366.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044045689_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_172cf79bdadc9a312062af60313b48c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика, общество
Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Общество
Правительство направит 60 триллионов рублей для исполнения соцобязательств
Мишустин: правительство направит 60 трлн руб на исполнение соцобязательств