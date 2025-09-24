Рейтинг@Mail.ru
Правительство направит 60 триллионов рублей для исполнения соцобязательств - РИА Новости, 24.09.2025
15:43 24.09.2025
Правительство направит 60 триллионов рублей для исполнения соцобязательств
Правительство направит 60 триллионов рублей для исполнения соцобязательств - РИА Новости, 24.09.2025
Правительство направит 60 триллионов рублей для исполнения соцобязательств
Кабмин направит около 60 триллионов рублей на следующие 3 года для соцобязательств, в том числе индексацию пенсий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Кабмин направит около 60 триллионов рублей на следующие 3 года для соцобязательств, в том числе индексацию пенсий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Глава государства подчеркивал, что исполнение социальных обязательств относится к вопросам первостепенного значения. Правительство ведет такую работу в том числе через Социальный фонд. Всего в течение трех лет планируем направить на реализацию таких задач около 60 триллионов рублей. Более половины этих ресурсов пойдет на пенсионное обеспечение, включая его индексацию", - сказал он на заседании правительства РФ.
Правительство направит 60 триллионов рублей для исполнения соцобязательств

Мишустин: правительство направит 60 трлн руб на исполнение соцобязательств

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Кабмин направит около 60 триллионов рублей на следующие 3 года для соцобязательств, в том числе индексацию пенсий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Глава государства подчеркивал, что исполнение социальных обязательств относится к вопросам первостепенного значения. Правительство ведет такую работу в том числе через Социальный фонд. Всего в течение трех лет планируем направить на реализацию таких задач около 60 триллионов рублей. Более половины этих ресурсов пойдет на пенсионное обеспечение, включая его индексацию", - сказал он на заседании правительства РФ.
Россия Михаил Мишустин Экономика Общество
 
 
