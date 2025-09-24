Рейтинг@Mail.ru
Правительство рассмотрит проект бюджета на три года - РИА Новости, 24.09.2025
00:02 24.09.2025
Правительство рассмотрит проект бюджета на три года
Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект прогноза социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы, а также проект закона о федеральном
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект прогноза социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы, а также проект закона о федеральном бюджете на 2026-2028 годы, сообщает кабмин. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... о проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"... о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", - говорится в сообщении. Накануне о планах кабмина в среду рассмотреть проект прогноза социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Министр финансов Антон Силуанов в конце августа сообщал, что правительство РФ рассмотрит проект федерального бюджета на 2026-2028 годы в середине сентября, его основным приоритетом является обеспечение ресурсами национальных целей развития. Также на заседании правительства в среду планируется рассмотреть вопрос о проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов, отмечается в сообщении.
экономика, россия, максим решетников, антон силуанов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Антон Силуанов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект прогноза социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы, а также проект закона о федеральном бюджете на 2026-2028 годы, сообщает кабмин.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... о проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"... о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", - говорится в сообщении.
Накануне о планах кабмина в среду рассмотреть проект прогноза социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Министр финансов Антон Силуанов в конце августа сообщал, что правительство РФ рассмотрит проект федерального бюджета на 2026-2028 годы в середине сентября, его основным приоритетом является обеспечение ресурсами национальных целей развития.
Также на заседании правительства в среду планируется рассмотреть вопрос о проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027 и 2028 годов, отмечается в сообщении.
Экономика Россия Максим Решетников Антон Силуанов Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Заголовок открываемого материала