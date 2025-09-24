Рейтинг@Mail.ru
"Украинская правда" назвала атаку дронов на Крым преступлением Киева
16:52 24.09.2025
"Украинская правда" назвала атаку дронов на Крым преступлением Киева
"Украинская правда" назвала атаку дронов на Крым преступлением Киева
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Украинское издание "Украинская правда" опубликовало статью, где недавняя атака украинскими дронами по крымскому Форосу называется "сознательным преступлением киевского режима", выяснило РИА Новости; при этом средство массовой информации пока не делало никаких заявлений о хакерской атаке на свой сайт. "Сознательное преступление украинского режима": как украинские дроны атаковали Форос", - гласит заголовок публикации за авторством Яны Матвейчук. В публикации приводятся заявления главы Крыма Сергея Аксенова о погибших и пострадавших в ходе удара. Также цитируются заявления директора Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольги Ереминой о состоянии пострадавших. Глава Крыма Сергей Аксенов 15 сентября сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма 3 человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. В Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы – четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.
"Украинская правда" назвала атаку дронов на Крым преступлением Киева

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШкола в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ
Школа в Форосе, поврежденная в результате атаки дронов со стороны ВСУ
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Украинское издание "Украинская правда" опубликовало статью, где недавняя атака украинскими дронами по крымскому Форосу называется "сознательным преступлением киевского режима", выяснило РИА Новости; при этом средство массовой информации пока не делало никаких заявлений о хакерской атаке на свой сайт.
"Сознательное преступление украинского режима": как украинские дроны атаковали Форос", - гласит заголовок публикации за авторством Яны Матвейчук.
Последствия атаки дронов ВСУ по Крыму - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
СК возбудил дело после удара ВСУ по крымскому Форосу
22 сентября, 11:22
В публикации приводятся заявления главы Крыма Сергея Аксенова о погибших и пострадавших в ходе удара. Также цитируются заявления директора Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольги Ереминой о состоянии пострадавших.
Глава Крыма Сергей Аксенов 15 сентября сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма 3 человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. В Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы – четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Крыму
22 сентября, 08:59
 
