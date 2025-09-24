https://ria.ru/20250924/pravda-2044080349.html

"Украинская правда" назвала атаку дронов на Крым преступлением Киева

"Украинская правда" назвала атаку дронов на Крым преступлением Киева - РИА Новости, 24.09.2025

"Украинская правда" назвала атаку дронов на Крым преступлением Киева

Украинское издание "Украинская правда" опубликовало статью, где недавняя атака украинскими дронами по крымскому Форосу называется "сознательным преступлением... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Украинское издание "Украинская правда" опубликовало статью, где недавняя атака украинскими дронами по крымскому Форосу называется "сознательным преступлением киевского режима", выяснило РИА Новости; при этом средство массовой информации пока не делало никаких заявлений о хакерской атаке на свой сайт. "Сознательное преступление украинского режима": как украинские дроны атаковали Форос", - гласит заголовок публикации за авторством Яны Матвейчук. В публикации приводятся заявления главы Крыма Сергея Аксенова о погибших и пострадавших в ходе удара. Также цитируются заявления директора Ялтинского многопрофильного медицинского центра ФМБА России Ольги Ереминой о состоянии пострадавших. Глава Крыма Сергей Аксенов 15 сентября сообщал, что в результате удара вражеских БПЛА в районе Фороса на южном берегу Крыма 3 человека погибли, 16 получили ранения. Под удар попали санаторий "Форос" и здание школы. В Ялтинский многопрофильный медцентр ФМБА России поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы – четверо находятся в тяжелом состоянии, среди пострадавших детей нет.

2025

Новости

