В Праге мужчину осудили за одобрение действий России на Украине
23:07 24.09.2025
В Праге мужчину осудили за одобрение действий России на Украине
В Праге мужчину осудили за одобрение действий России на Украине - РИА Новости, 24.09.2025
В Праге мужчину осудили за одобрение действий России на Украине
Горсуд Праги приговорил мужчину к 100 часам общественно полезных работ за одобрение действий РФ на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь пражской... РИА Новости, 24.09.2025
в мире
россия
украина
прага
ПРАГА, 24 сен – РИА Новости. Горсуд Праги приговорил мужчину к 100 часам общественно полезных работ за одобрение действий РФ на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь пражской прокуратуры Алеш Цимбала. "Мужчина 1975 года рождения публиковал в соцсетях высказывания, одобряющие действия РФ на Украине, которые, согласно чешскому законодательству, подлежат уголовному наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет. Городской суд приговорил его к 100 часам общественно полезных работ. Обвиняемый против решения суда не возражал, поэтому приговор вступает в силу с сегодняшнего дня (среды - ред.)", - сказал Цимбала.
в мире, россия, украина, прага
В мире, Россия, Украина, Прага
В Праге мужчину осудили за одобрение действий России на Украине

Горсуд Праги наказал мужчину за одобрение действий России на Украине

Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вид на Пражский Град и собор Святого Вита от реки Влтава в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 24 сен – РИА Новости. Горсуд Праги приговорил мужчину к 100 часам общественно полезных работ за одобрение действий РФ на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь пражской прокуратуры Алеш Цимбала.
"Мужчина 1975 года рождения публиковал в соцсетях высказывания, одобряющие действия РФ на Украине, которые, согласно чешскому законодательству, подлежат уголовному наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет. Городской суд приговорил его к 100 часам общественно полезных работ. Обвиняемый против решения суда не возражал, поэтому приговор вступает в силу с сегодняшнего дня (среды - ред.)", - сказал Цимбала.
СМИ: Чехия начала "маскировать" россиян
СМИ: Чехия начала "маскировать" россиян
22 сентября, 10:36
 
В мире Россия Украина Прага
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
