В Праге мужчину осудили за одобрение действий России на Украине
В Праге мужчину осудили за одобрение действий России на Украине
2025-09-24T23:07:00+03:00
в мире
россия
украина
прага
ПРАГА, 24 сен – РИА Новости. Горсуд Праги приговорил мужчину к 100 часам общественно полезных работ за одобрение действий РФ на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь пражской прокуратуры Алеш Цимбала. "Мужчина 1975 года рождения публиковал в соцсетях высказывания, одобряющие действия РФ на Украине, которые, согласно чешскому законодательству, подлежат уголовному наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет. Городской суд приговорил его к 100 часам общественно полезных работ. Обвиняемый против решения суда не возражал, поэтому приговор вступает в силу с сегодняшнего дня (среды - ред.)", - сказал Цимбала.
В Праге мужчину осудили за одобрение действий России на Украине
