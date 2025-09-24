Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши не верит в успех дискуссий на ГА ООН - РИА Новости, 24.09.2025
19:51 24.09.2025 (обновлено: 20:58 24.09.2025)
Президент Польши не верит в успех дискуссий на ГА ООН
в мире
польша
нью-йорк (город)
сша
кароль навроцкий
дональд трамп
оон
ВАРШАВА, 24 сен – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не верит в успех дискуссий на сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Я смотрю на мероприятия такого типа как на форум для дискуссий о важных для мира вещах. Я чувствую, что исполняю здесь свои обязанности", - сказал Навроцкий журналистам в Нью-Йорке, его выступление транслирует Польское телевидение. "Но к успешности таких дискуссий, о чем, кстати, говорил и президент США Дональд Трамп, я имею критическое отношение", - заявил польский президент.
в мире, польша, нью-йорк (город), сша, кароль навроцкий, дональд трамп, оон
В мире, Польша, Нью-Йорк (город), США, Кароль Навроцкий, Дональд Трамп, ООН
© Getty Images / Alexi J. RosenfeldПрезидент Польши Кароль Навроцкий выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Польши Кароль Навроцкий выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ВАРШАВА, 24 сен – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не верит в успех дискуссий на сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Я смотрю на мероприятия такого типа как на форум для дискуссий о важных для мира вещах. Я чувствую, что исполняю здесь свои обязанности", - сказал Навроцкий журналистам в Нью-Йорке, его выступление транслирует Польское телевидение.
"Но к успешности таких дискуссий, о чем, кстати, говорил и президент США Дональд Трамп, я имею критическое отношение", - заявил польский президент.
