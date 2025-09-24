https://ria.ru/20250924/polsha-2044134906.html
Президент Польши не верит в успех дискуссий на ГА ООН
ВАРШАВА, 24 сен – РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не верит в успех дискуссий на сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Я смотрю на мероприятия такого типа как на форум для дискуссий о важных для мира вещах. Я чувствую, что исполняю здесь свои обязанности", - сказал Навроцкий журналистам в Нью-Йорке, его выступление транслирует Польское телевидение. "Но к успешности таких дискуссий, о чем, кстати, говорил и президент США Дональд Трамп, я имею критическое отношение", - заявил польский президент.
