СМИ: в Варшаве обсуждают проект об амнистии поляков, воюющих против России
Rzeczpospolita: Варшава работает над законом об амнистии польских наемников ВСУ
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве.
ВАРШАВА, 24 сен - РИА Новости. Польские власти начали работу над законопроектом об освобождении от уголовной ответственности поляков в рядах ВСУ, пишет газета Rzeczpospolita.
"Первое чтение законопроекта запланировано на первую октябрьскую сессию сейма", – сообщил газете депутат Павел Суский.
Как напомнило издание, в настоящее время служба в армии другого государства без согласия компетентных органов Польши карается лишением свободы на срок до пяти лет. Источники Rzeczpospolita сообщили, что прокуратура, вероятно, осознаёт абсурдность этого положения.
В сформулированной правительством оценке предлагаемого к принятию законопроекта, среди прочего, говорится, что такие поляки якобы вносят вклад во внешнюю безопасность Польши. Авторы законопроекта хотят, чтобы амнистия распространялась на деяния, совершенные до 31 декабря 2026 года.
В течение последних двух лет законопроекты об отказе от наказания польских наемников, воюющих против России, были отклонены.
Проект закона, подготовленный в 2022 году, не был принят, поскольку он был создан по инициативе находившейся тогда в оппозиции "Гражданской платформы". В конце 2022 года в cейм был внесен парламентский законопроект по этому же поводу, на этот раз под названием "Закон об исключении уголовной ответственности за поступление на службу в Вооруженные Силы Украины". Однако он также не был принят.
Точное число воюющих на Украине польских наемников неизвестно. В марте прошлого года Минобороны РФ сообщало, что с начала СВО на Украину прибыли 13 387 наемников, включая 2960 граждан Польши. На тот момент было подтверждено уничтожение 5962 наемников, больше всего - именно поляков (1497). Финал для иностранных боевиков будет одинаково печальным, под какими бы прикрытиями они ни прибывали на Украину, заявлял в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
