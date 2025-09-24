https://ria.ru/20250924/polsha-2043969349.html
Польша уведомила Белоруссию об открытии пунктов пропуска на границе
Польша уведомила Белоруссию об открытии пунктов пропуска на границе - РИА Новости, 24.09.2025
Польша уведомила Белоруссию об открытии пунктов пропуска на границе
В Госпогранкомитет Белоруссии поступило официальное уведомление от Польши об открытии с часа ночи 25 сентября пунктов пропуска на белорусско-польской границе,... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:13:00+03:00
2025-09-24T12:13:00+03:00
2025-09-24T12:13:00+03:00
в мире
брест
белоруссия
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddc09720c68c2e5e68228cdbb432e36e.jpg
МИНСК, 24 сен - РИА Новости. В Госпогранкомитет Белоруссии поступило официальное уведомление от Польши об открытии с часа ночи 25 сентября пунктов пропуска на белорусско-польской границе, сообщает комитет. "В Госпогранкомитет поступило официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша об открытии с часа ночи 25 сентября по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска на белорусско-польской границе", - сообщает ведомство в telegram-канале. В погранкомитете напомнили, что это автодорожные Брест – Тересполь и Козловичи - Кукурыки, а также четыре железнодорожных пункта пропуска: Гродно – Кузница-Белостокская, Берестовица — Зубки Белостокские, Свислочь – Семеновка и Брест – Тересполь.
https://ria.ru/20250922/lukashenko-2043487854.html
брест
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455495_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_c548872446084d88f9416a32e9d7e4a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брест, белоруссия, польша
В мире, Брест, Белоруссия, Польша
Польша уведомила Белоруссию об открытии пунктов пропуска на границе
Польша уведомила Белоруссию об открытии 25 сентября пунктов пропуска на границе