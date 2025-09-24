Рейтинг@Mail.ru
12:13 24.09.2025
Польша уведомила Белоруссию об открытии пунктов пропуска на границе
в мире
брест
белоруссия
польша
МИНСК, 24 сен - РИА Новости. В Госпогранкомитет Белоруссии поступило официальное уведомление от Польши об открытии с часа ночи 25 сентября пунктов пропуска на белорусско-польской границе, сообщает комитет. "В Госпогранкомитет поступило официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша об открытии с часа ночи 25 сентября по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска на белорусско-польской границе", - сообщает ведомство в telegram-канале. В погранкомитете напомнили, что это автодорожные Брест – Тересполь и Козловичи - Кукурыки, а также четыре железнодорожных пункта пропуска: Гродно – Кузница-Белостокская, Берестовица — Зубки Белостокские, Свислочь – Семеновка и Брест – Тересполь.
брест
белоруссия
польша
в мире, брест, белоруссия, польша
В мире, Брест, Белоруссия, Польша
Заградительные сооружения на белорусско-польской границе
Заградительные сооружения на белорусско-польской границе. Архивное фото
МИНСК, 24 сен - РИА Новости. В Госпогранкомитет Белоруссии поступило официальное уведомление от Польши об открытии с часа ночи 25 сентября пунктов пропуска на белорусско-польской границе, сообщает комитет.
"В Госпогранкомитет поступило официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша об открытии с часа ночи 25 сентября по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска на белорусско-польской границе", - сообщает ведомство в telegram-канале.
В погранкомитете напомнили, что это автодорожные Брест – Тересполь и Козловичи - Кукурыки, а также четыре железнодорожных пункта пропуска: Гродно – Кузница-Белостокская, Берестовица — Зубки Белостокские, Свислочь – Семеновка и Брест – Тересполь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обратился к Си Цзиньпину в связи с закрытием Польшей границы
22 сентября, 12:20
 
