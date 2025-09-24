https://ria.ru/20250924/polsha-2043969349.html

Польша уведомила Белоруссию об открытии пунктов пропуска на границе

Польша уведомила Белоруссию об открытии пунктов пропуска на границе - РИА Новости, 24.09.2025

Польша уведомила Белоруссию об открытии пунктов пропуска на границе

В Госпогранкомитет Белоруссии поступило официальное уведомление от Польши об открытии с часа ночи 25 сентября пунктов пропуска на белорусско-польской границе,... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T12:13:00+03:00

2025-09-24T12:13:00+03:00

2025-09-24T12:13:00+03:00

в мире

брест

белоруссия

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddc09720c68c2e5e68228cdbb432e36e.jpg

МИНСК, 24 сен - РИА Новости. В Госпогранкомитет Белоруссии поступило официальное уведомление от Польши об открытии с часа ночи 25 сентября пунктов пропуска на белорусско-польской границе, сообщает комитет. "В Госпогранкомитет поступило официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша об открытии с часа ночи 25 сентября по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска на белорусско-польской границе", - сообщает ведомство в telegram-канале. В погранкомитете напомнили, что это автодорожные Брест – Тересполь и Козловичи - Кукурыки, а также четыре железнодорожных пункта пропуска: Гродно – Кузница-Белостокская, Берестовица — Зубки Белостокские, Свислочь – Семеновка и Брест – Тересполь.

https://ria.ru/20250922/lukashenko-2043487854.html

брест

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, брест, белоруссия, польша