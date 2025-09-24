https://ria.ru/20250924/polsha-2043963300.html

Песков высказался об отношениях России и Польши

Песков высказался об отношениях России и Польши - РИА Новости, 24.09.2025

Песков высказался об отношениях России и Польши

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии оснований у россиян испытывать неприязнь к руководству Польши, подчеркнув, что при этом непростое... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T11:57:00+03:00

2025-09-24T11:57:00+03:00

2025-09-24T13:25:00+03:00

россия

польша

суздаль

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии оснований у россиян испытывать неприязнь к руководству Польши, подчеркнув, что при этом непростое прошлое двух стран, в том числе набеги польских банд на Русь, не означают, что россияне должны испытывать историческую неприязнь к полякам. Песков в интервью радио РБК поделился впечатлениями о поездке в Суздаль, в том числе указав на богатую историю города. "И поляки там сидели. Я, кстати, не знал, что там сидели несколько лет поляки. Оттуда, значит, поляки вырезали женщин и детей в наших деревнях и совершали набеги на Москву... Это исторический факт, но это факт", - отметил он. Пресс-секретарь президента уточнил, что набеги совершались польскими бандами, добавив, что приблизительно в то же время поляки "сидели и в Московском Кремле". "Это совершенно не означает, что мы должны испытывать какую-то историческую ненависть к полякам. Хотя имеем все основания испытывать неприязнь к руководству Польши", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20250910/polsha-2040965957.html

https://ria.ru/20250921/polsha-2042971272.html

россия

польша

суздаль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, польша, суздаль, дмитрий песков, в мире