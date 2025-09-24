Рейтинг@Mail.ru
Песков высказался об отношениях России и Польши
11:57 24.09.2025 (обновлено: 13:25 24.09.2025)
Песков высказался об отношениях России и Польши
Песков высказался об отношениях России и Польши - РИА Новости, 24.09.2025
Песков высказался об отношениях России и Польши
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии оснований у россиян испытывать неприязнь к руководству Польши, подчеркнув, что при этом непростое... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии оснований у россиян испытывать неприязнь к руководству Польши, подчеркнув, что при этом непростое прошлое двух стран, в том числе набеги польских банд на Русь, не означают, что россияне должны испытывать историческую неприязнь к полякам. Песков в интервью радио РБК поделился впечатлениями о поездке в Суздаль, в том числе указав на богатую историю города. "И поляки там сидели. Я, кстати, не знал, что там сидели несколько лет поляки. Оттуда, значит, поляки вырезали женщин и детей в наших деревнях и совершали набеги на Москву... Это исторический факт, но это факт", - отметил он. Пресс-секретарь президента уточнил, что набеги совершались польскими бандами, добавив, что приблизительно в то же время поляки "сидели и в Московском Кремле". "Это совершенно не означает, что мы должны испытывать какую-то историческую ненависть к полякам. Хотя имеем все основания испытывать неприязнь к руководству Польши", - подчеркнул Песков.
Песков: у россиян есть основания испытывать неприязнь к руководству Польши

