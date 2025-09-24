https://ria.ru/20250924/polsha-2043884018.html

"Хотите воевать с Россией". На Западе жестко ответили на заявление Туска

"Хотите воевать с Россией". На Западе жестко ответили на заявление Туска - РИА Новости, 24.09.2025

"Хотите воевать с Россией". На Западе жестко ответили на заявление Туска

Если у Варшавы есть желание развязать войну с Россией, то пусть не вовлекает в это своих союзников, написал в соцсети Х журналист Томас Фази. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T02:40:00+03:00

2025-09-24T02:40:00+03:00

2025-09-24T05:50:00+03:00

польша

дональд туск

варшава

россия

вооруженные силы украины

зрк с-300

бпла

анджей дуда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834556_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_679fd2dd603e259c41daef235ad74ea2.jpg

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Если у Варшавы есть желание развязать войну с Россией, то пусть не вовлекает в это своих союзников, написал в соцсети Х журналист Томас Фази.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя недавний инцидент с БПЛА, в котором бездоказательно обвинил Москву, заявил о готовности жестко реагировать на все нарушения воздушного пространства страны. При этом он подчеркнул, что рассчитывает "на однозначную и полную поддержку со стороны союзников"."Вам не нужна "поддержка", потому что нет никакой угрозы. Если вы так хотите начать войну с Россией, сделайте это самостоятельно..." — отметил журналист.Инцидент с БПЛАДесятого сентября премьер-министр Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, но ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

https://ria.ru/20250923/polsha-2043770332.html

https://ria.ru/20250918/tramp-2042855125.html

польша

варшава

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, дональд туск, варшава, россия, вооруженные силы украины, зрк с-300, бпла, анджей дуда