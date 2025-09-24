"Хотите воевать с Россией". На Западе жестко ответили на заявление Туска
Фази: если Польша хочет воевать с Россией, пусть делает это самостоятельно
Премьер-министр Польши Дональд Туск
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Если у Варшавы есть желание развязать войну с Россией, то пусть не вовлекает в это своих союзников, написал в соцсети Х журналист Томас Фази.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя недавний инцидент с БПЛА, в котором бездоказательно обвинил Москву, заявил о готовности жестко реагировать на все нарушения воздушного пространства страны. При этом он подчеркнул, что рассчитывает "на однозначную и полную поддержку со стороны союзников".
"Вам не нужна "поддержка", потому что нет никакой угрозы. Если вы так хотите начать войну с Россией, сделайте это самостоятельно..." — отметил журналист.
Инцидент с БПЛА
Десятого сентября премьер-министр Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.
Временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, но ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.
Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.
Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
