Полицейские в Дании получили видеозаписи с дронами у аэропорта
В Копенгагене начали расследование инцидента с беспилотниками у аэропорта
Полицейские в Копенгагене. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Датские правоохранители получили большое число видеозаписей, связанных с произошедшим в понедельник инцидентом с дронами у столичного аэропорта, сообщили РИА Новости в полиции Копенгагена.
"В рамках расследования проводятся опросы свидетелей, сбор физических и электронных доказательств, а также получение и анализ записей с камер видеонаблюдения и других видеозаписей. Мы уже получили от граждан множество видеозаписей инцидента, произошедшего вечером в понедельник", - сообщили в полиции.
Правоохранители ранее не называли число дронов, замеченных у аэропорта. Полиция Копенгагена теперь уточнила, что проводит расследование в связи с сообщениями о трех неопознанных беспилотниках. Правоохранители также рассказали, что за последние 24 часа получили более 100 сообщений о дронах и объектах, похожих на них.
"Мы понимаем, что инцидент в понедельник вечером вызвал беспокойство и повысил внимание к дронам и похожим на дроны объектам", - добавили в полиции.
Сервис Flightradar24 на своей странице в соцсети X сообщил вечером в понедельник, что все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена приостановлены с 20.26 по местному времени (21.26 мск) из-за сообщений о беспилотниках. Агентство Рейтер передавало со ссылкой на датскую полицию, что аэропорт закрыт из-за беспилотников, якобы замеченных в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт сообщил, что вновь открылся. Полиция Копенгагена ранее сообщила РИА Новости, что несколько "крупных" дронов наблюдалось у аэропорта Копенгагена, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что инцидент с БПЛА стал "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за все время.
Норвежский портал Dronemagasinet, посвященный БПЛА, сообщил в среду, что беспилотники, замеченные у аэропорта Копенгагена в понедельник и приведшие к его закрытию, могли быть учебным самолетом местной авиакомпании Copenhagen Airtaxi AS, совершавшим тренировочный полет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, заявил, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание. Посол РФ в Дании Владимир Барбин заявил во вторник, что за инцидентом в небе над аэропортом Копенгагена прослеживается стремление спровоцировать страны НАТО на прямое военное столкновение с Россией. Глава диппредставительства отметил, что высказываемые в адрес России подозрения безосновательны, Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе, чреватой непредсказуемыми последствиями.
