Мать детей, погибших при пожаре в Подольске, отправили под домашний арест

Мать детей, погибших при пожаре в Подольске, отправили под домашний арест - РИА Новости, 24.09.2025

Мать детей, погибших при пожаре в Подольске, отправили под домашний арест

Мать двух детей, погибших при пожаре в Подольске, отправлена под домашний арест, ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщается в... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мать двух детей, погибших при пожаре в Подольске, отправлена под домашний арест, ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Накануне в подмосковном главке МЧС РФ сообщили, что двое детей двух и четырех лет погибли в результате пожара в Подольске. По предварительным данным, мать оставила детей одних в запертой квартире, в это время произошло короткое замыкание электросветильника над кроватью. Позднее в региональном главке СК России добавили, что женщина задержана, она подозревается в причинении смерти по неосторожности. "Суд с участием представителя Подольской городской прокуратуры избрал меру пресечения в виде домашнего ареста 39-летней матери двух погибших детей. Женщине предъявлено обвинение по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина будет находиться под домашним арестом до 23 ноября включительно.

