09:43 24.09.2025 (обновлено: 12:31 24.09.2025)
В Бурятии наказали медиков, по ошибке удаливших здоровую почку
происшествия
республика бурятия
следственный комитет россии (ск рф)
УЛАН-УДЭ, 24 сен — РИА Новости. Врачей, по ошибке удаливших пациентке здоровую почку, привлекли к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Бурятии. "По результатам проверки установлены отдельные нарушения, в том числе связанные с нарушением идентификации пациентов. Главному врачу медицинской организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В медицинской организации проведен полный комплекс мероприятий по недопущению в будущем всех выявленных нарушений. Медицинские работники, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности", — сказала собеседница агентства. По ее словам, пациентка находится под наблюдением врачей, специальные методы лечения ей не нужны. Женщине принесли извинения. Региональный Минздрав взял ситуацию на особый контроль.Накануне стало известно, что в республиканском онкодиспансере в Бурятии одной из пациенток удалили здоровую почку, так как перепутали результаты анализов двух женщин. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.
происшествия, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Бурятия, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 24 сен — РИА Новости. Врачей, по ошибке удаливших пациентке здоровую почку, привлекли к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Бурятии.
"По результатам проверки установлены отдельные нарушения, в том числе связанные с нарушением идентификации пациентов. Главному врачу медицинской организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В медицинской организации проведен полный комплекс мероприятий по недопущению в будущем всех выявленных нарушений. Медицинские работники, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, пациентка находится под наблюдением врачей, специальные методы лечения ей не нужны. Женщине принесли извинения. Региональный Минздрав взял ситуацию на особый контроль.
Накануне стало известно, что в республиканском онкодиспансере в Бурятии одной из пациенток удалили здоровую почку, так как перепутали результаты анализов двух женщин. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.
ПроисшествияРеспублика БурятияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
