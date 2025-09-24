https://ria.ru/20250924/pochka-2043919375.html

В Бурятии наказали медиков, по ошибке удаливших здоровую почку

В Бурятии наказали медиков, по ошибке удаливших здоровую почку - РИА Новости, 24.09.2025

В Бурятии наказали медиков, по ошибке удаливших здоровую почку

24.09.2025

УЛАН-УДЭ, 24 сен — РИА Новости. Врачей, по ошибке удаливших пациентке здоровую почку, привлекли к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Бурятии. "По результатам проверки установлены отдельные нарушения, в том числе связанные с нарушением идентификации пациентов. Главному врачу медицинской организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В медицинской организации проведен полный комплекс мероприятий по недопущению в будущем всех выявленных нарушений. Медицинские работники, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности", — сказала собеседница агентства. По ее словам, пациентка находится под наблюдением врачей, специальные методы лечения ей не нужны. Женщине принесли извинения. Региональный Минздрав взял ситуацию на особый контроль.Накануне стало известно, что в республиканском онкодиспансере в Бурятии одной из пациенток удалили здоровую почку, так как перепутали результаты анализов двух женщин. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

республика бурятия

