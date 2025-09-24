https://ria.ru/20250924/plennyy-2043917243.html
Пленный украинский пограничник дал совет сослуживцам
Пленный украинский пограничник дал совет сослуживцам - РИА Новости, 24.09.2025
Пленный украинский пограничник дал совет сослуживцам
Украинский военнослужащий-пограничник Сергей Мороз, взятый в плен в районе Волчанска в Харьковской области, посоветовал своим сослуживцам тоже сдаваться. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Украинский военнослужащий-пограничник Сергей Мороз, взятый в плен в районе Волчанска в Харьковской области, посоветовал своим сослуживцам тоже сдаваться. "Братья мои сослуживцы. Рекомендую вам не шутить. Если попали в плен, ничего там страшного не будет, все будут к вам относиться нормально", - сказал Мороз, сообщает Минобороны РФ. Он рассказал, что несколько раз получал повестки, но не ходил в военкомат и сделал это, только когда его начали пугать штрафами. В военкомате будущего пленного мобилизовали, после чего отправили в учебный центр, а затем в Волчанск. Мороз признался, что во время обстрела уходил с позиций, перепутал тропу и из-за этого попал в плен. В плену он прошел медосмотр, регулярно питается, спит и принимает душ, отметили в МО РФ.
