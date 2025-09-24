Арабские и мусульманские страны поддержали план Трампа по Газе, пишут СМИ

https://ria.ru/20250924/plan-2044158860.html

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Приблизительный план мирного урегулирования конфликта в секторе Газа и его послевоенного устройства, представленный президентом США Дональдом Трампом, получил поддержку у лидеров арабских и мусульманских стран, сообщает портал Axios со ссылкой на три источника. Портал сообщает, что во вторник Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта в секторе Газа. Утверждается, что план основывается на нескольких принципах, среди которых полное прекращение огня и освобождение заложников, постепенный вывод Израилем войск со всей территории сектора Газа. Кроме того, согласно плану, послевоенное устройство региона должно исключать участие палестинского движения ХАМАС в управлении территориями. Более того, требуется создание сил безопасности, в которые войдут как палестинцы, так и военные из арабских и мусульманских стран, лидеры которых будут финансировать новую администрацию в Газе. "В конце встречи арабские и мусульманские лидеры выразили поддержку американским принципам и обязались принять участие в послевоенном плане", - пишет портал. Подчеркивается, что на встрече присутствовали лидеры и высокопоставленные чиновники из Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании, Турции, Индонезии и Пакистана. Они также выдвинули ответные требования для поддержки плана Трампа, включая гарантию того, что Израиль не будет аннексировать части Западного берега реки Иордан или сектора Газа и строить там поселения. Ранее Трамп жестко высказывался по теме Западного берега и ясно дал понять арабским и мусульманским лидерам, что не позволит Израилю аннексировать его части. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского анклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамовы мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Представители Белого дома выражали надежду, что в ходе второго президентского срока Трампа большее количество арабских стран нормализует отношения с Израилем.

