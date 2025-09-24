Врач рассказала о вреде жирной пищи на завтрак

https://ria.ru/20250924/pitanie-2043886235.html
2025-09-24T03:25:00+03:00
2025-09-24T03:25:00+03:00
2025-09-24T03:34:00+03:00
общество
мария калошина (врач)
питание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98727/55/987275533_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_2695f229a7e9d60981b2da4029f6ba0f.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Избыток жирной пищи на завтрак может вызвать изжогу, тошноту и чувство тяжести из-за сложности с перевариванием и усвоением жиров организмом, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина. "Он (завтрак - ред.) должен обладать хорошей пищевой ценностью, давать чувство сытости до обеда и, конечно, быть вкусным - для отличного настроения с самого начала дня. Жирные продукты, как таковые, этим критериям соответствуют, но как самостоятельный вид завтрака - не самая лучшая идея. Избыток жирной пищи может вызвать, прежде всего, дискомфорт: изжогу, тошноту, чувство тяжести в правом боку, ведь жиры довольно сложные для переваривания и усваивания организмом, особенно тугоплавкие животные - свиной, бараний и другие", - сказала Калошина. Врач отметила, что из-за высокой калорийности жиров их избыточное потребление приводит к повышению набора массы тела. Кроме того, по словам эндокринолога, употребление преимущественно насыщенных жирных кислот, содержащихся, например, в сливочном масле, сале, жирных молочных продуктах и сортах мяса, может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний. "Однако совсем исключить на завтрак такие продукты - решение вовсе неправильное! Сбалансируйте этот приём пищи. Например, кашу хорошо дополнит чайная ложка сливочного масла, ведь оно содержит полезные жирорастворимые витамины А, Е. Любителям мяса подойдёт, например, запечённая буженина - источник полноценного белка и витаминов группы В, особенно полезных для нервной системы. К мюсли или граноле - немного молока или несладкого йогурта, источника кальция для крепких костей", - заключила Калошина.
