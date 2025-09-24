https://ria.ru/20250924/peskov-2044009177.html
Песков высказался о выборах в Молдавии
Песков высказался о выборах в Молдавии - РИА Новости, 24.09.2025
Песков высказался о выборах в Молдавии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с выборами в Молдавии речь не идет о каких-то попытках России оказать влияние. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:03:00+03:00
2025-09-24T14:03:00+03:00
2025-09-24T14:03:00+03:00
молдавия
россия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с выборами в Молдавии речь не идет о каких-то попытках России оказать влияние. "И также мы знаем, что та часть населения, которая является сторонницей развития добрых отношений в том числе и с нашей страной во многом не получит права использовать свой голос. И здесь не идет речь о каких-то попытках России оказать влияние. Здесь речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают право использовать ее голос на выборах", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250924/peskov-2043995467.html
молдавия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, россия, дмитрий песков, в мире
Молдавия, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков высказался о выборах в Молдавии
Песков: в ситуации с выборами в Молдавии речь не идет о попытках оказать влияние