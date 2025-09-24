https://ria.ru/20250924/peskov-2044009177.html

Песков высказался о выборах в Молдавии

Песков высказался о выборах в Молдавии - РИА Новости, 24.09.2025

Песков высказался о выборах в Молдавии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с выборами в Молдавии речь не идет о каких-то попытках России оказать влияние. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с выборами в Молдавии речь не идет о каких-то попытках России оказать влияние. "И также мы знаем, что та часть населения, которая является сторонницей развития добрых отношений в том числе и с нашей страной во многом не получит права использовать свой голос. И здесь не идет речь о каких-то попытках России оказать влияние. Здесь речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают право использовать ее голос на выборах", - сказал Песков журналистам.

