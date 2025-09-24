https://ria.ru/20250924/peskov-2044002372.html

В Кремле назвали истериками обвинения в нарушении воздушного пространства

В Кремле назвали истериками обвинения в нарушении воздушного пространства - РИА Новости, 24.09.2025

В Кремле назвали истериками обвинения в нарушении воздушного пространства

В Кремле назвали экзальтированными истериками заявления, что летчики РФ якобы вторгались в чье-то воздушное пространство, доказательств этому нет. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T13:35:00+03:00

2025-09-24T13:35:00+03:00

2025-09-24T14:08:00+03:00

безопасность

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Кремле назвали экзальтированными истериками заявления, что летчики РФ якобы вторгались в чье-то воздушное пространство, доказательств этому нет. "Опять же мы слышим такую экзальтированную истерику насчет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны.

https://ria.ru/20250923/norvegiya-2043788938.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, дмитрий песков