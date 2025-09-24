https://ria.ru/20250924/peskov-2044002372.html
В Кремле назвали истериками обвинения в нарушении воздушного пространства
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В Кремле назвали экзальтированными истериками заявления, что летчики РФ якобы вторгались в чье-то воздушное пространство, доказательств этому нет. "Опять же мы слышим такую экзальтированную истерику насчет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны.
