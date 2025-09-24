https://ria.ru/20250924/peskov-2043997666.html

Песков: российская военная авиация строго соблюдает все правила полетов

2025-09-24T13:17:00+03:00

россия

дмитрий песков

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Военная авиация РФ самым строгим образом соблюдает все правила полетов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я хочу еще раз напомнить вам заявление нашего министерства обороны. Наша военная авиация соблюдает все нормы и правила полетов, руководствуется ими, и самым строгим образом их соблюдает", - сказал Песков журналистам.

россия

2025

россия, дмитрий песков, безопасность