Песков: российская военная авиация строго соблюдает все правила полетов
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Военная авиация РФ самым строгим образом соблюдает все правила полетов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я хочу еще раз напомнить вам заявление нашего министерства обороны. Наша военная авиация соблюдает все нормы и правила полетов, руководствуется ими, и самым строгим образом их соблюдает", - сказал Песков журналистам.
