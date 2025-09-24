https://ria.ru/20250924/peskov-2043997476.html

Песков прокомментировал ситуацию с выборами в Молдавии

Песков прокомментировал ситуацию с выборами в Молдавии - РИА Новости, 24.09.2025

Песков прокомментировал ситуацию с выборами в Молдавии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о проведении выборов в Молдавии, заявил, что речь идет о недовольстве огромной части населения тем, что... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T13:17:00+03:00

2025-09-24T13:17:00+03:00

2025-09-24T13:17:00+03:00

в мире

россия

молдавия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979076782_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6637cae85f227a5456ce57bfec24b279.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о проведении выборов в Молдавии, заявил, что речь идет о недовольстве огромной части населения тем, что им не дают право использовать свой голос на выборах. "Также мы знаем, что та часть населения, которая является сторонницей развития добрых отношений, в том числе и с нашей страной, во многом не получит права использовать свой голос. И здесь не идет речь о каких-то попытках России оказать влияние. Здесь речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают право использовать ее голос на выборах", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250827/moldaviya-2037676770.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, молдавия, дмитрий песков