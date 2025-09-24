https://ria.ru/20250924/peskov-2043997476.html
Песков прокомментировал ситуацию с выборами в Молдавии
Песков прокомментировал ситуацию с выборами в Молдавии
Песков прокомментировал ситуацию с выборами в Молдавии
24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о проведении выборов в Молдавии, заявил, что речь идет о недовольстве огромной части населения тем, что им не дают право использовать свой голос на выборах. "Также мы знаем, что та часть населения, которая является сторонницей развития добрых отношений, в том числе и с нашей страной, во многом не получит права использовать свой голос. И здесь не идет речь о каких-то попытках России оказать влияние. Здесь речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают право использовать ее голос на выборах", - сказал Песков журналистам.
Песков прокомментировал ситуацию с выборами в Молдавии
В Кремле заявили о недовольстве населения Молдавии тем, что им не дают голоса