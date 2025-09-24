Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал ситуацию с выборами в Молдавии - 24.09.2025
13:17 24.09.2025
Песков прокомментировал ситуацию с выборами в Молдавии
в мире
россия
молдавия
дмитрий песков
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о проведении выборов в Молдавии, заявил, что речь идет о недовольстве огромной части населения тем, что им не дают право использовать свой голос на выборах. "Также мы знаем, что та часть населения, которая является сторонницей развития добрых отношений, в том числе и с нашей страной, во многом не получит права использовать свой голос. И здесь не идет речь о каких-то попытках России оказать влияние. Здесь речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают право использовать ее голос на выборах", - сказал Песков журналистам.
в мире, россия, молдавия, дмитрий песков
В мире, Россия, Молдавия, Дмитрий Песков
Голосование на избирательном участке в Молдавии. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о проведении выборов в Молдавии, заявил, что речь идет о недовольстве огромной части населения тем, что им не дают право использовать свой голос на выборах.
"Также мы знаем, что та часть населения, которая является сторонницей развития добрых отношений, в том числе и с нашей страной, во многом не получит права использовать свой голос. И здесь не идет речь о каких-то попытках России оказать влияние. Здесь речь идет о недовольстве огромной части населения Молдавии в связи с тем, что им не дают право использовать ее голос на выборах", - сказал Песков журналистам.
