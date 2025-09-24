В Кремле заявили о серьезных завалах в отношениях России и США

https://ria.ru/20250924/peskov-2043997036.html

2025-09-24T13:16:00+03:00

в мире

россия

сша

дмитрий песков

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Завалы в отношениях РФ и США, которые образовались при прошлых администрациях, серьезные и мешают идти вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Завалы в наших отношениях, которые образовались за прошлые десятилетия при прошлых администрациях, действительно очень серьезные, и они мешают идти вперед", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о его заявлении по поводу стремления РФ вывести отношения с США из застоя и о том, сколько на это потребуется времени. -0-

россия

сша

2025

Новости

в мире, россия, сша, дмитрий песков