В Кремле заявили о серьезных завалах в отношениях России и США
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Завалы в отношениях РФ и США, которые образовались при прошлых администрациях, серьезные и мешают идти вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Завалы в наших отношениях, которые образовались за прошлые десятилетия при прошлых администрациях, действительно очень серьезные, и они мешают идти вперед", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о его заявлении по поводу стремления РФ вывести отношения с США из застоя и о том, сколько на это потребуется времени. -0-
