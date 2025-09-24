Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии немало сторонников дружеских отношений с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
13:11 24.09.2025
В Молдавии немало сторонников дружеских отношений с Россией, заявил Песков
В Молдавии немало сторонников дружеских отношений с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
В Молдавии немало сторонников дружеских отношений с Россией, заявил Песков
Немалая часть населения Молдавии является сторонником выстраивания дружеских отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Немалая часть населения Молдавии является сторонником выстраивания дружеских отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть также немалая часть населения, которая является сторонником выстраивания дружеских и взаимовыгодных отношений во всех направлениях, в том числе и с нашей страной", - сказал Песков журналистам.
В Молдавии немало сторонников дружеских отношений с Россией, заявил Песков

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Немалая часть населения Молдавии является сторонником выстраивания дружеских отношений с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть также немалая часть населения, которая является сторонником выстраивания дружеских и взаимовыгодных отношений во всех направлениях, в том числе и с нашей страной", - сказал Песков журналистам.
Захарова высказалась о румынизации в Молдавии
