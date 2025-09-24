https://ria.ru/20250924/peskov-2043995358.html
Песков призвал ускорить работу по раздражителям между Россией и США
Москва считает, что необходимо ускорить работу по устранению раздражителей в отношениях РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Москва считает, что необходимо ускорить работу по устранению раздражителей в отношениях РФ и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То тональное заявление может меняться день от дня. Это самостоятельный трек нашей работы. Он, к сожалению, идет гораздо медленнее, чем нам хотелось бы... Мы считаем, что мы должны ускорить нашу работу по обсуждению тех раздражителей, которые есть в двусторонних отношениях, пока эта работа идет медленно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о его заявлении по поводу стремления РФ вывести отношения с США из застоя и о том, сколько на это потребуется времени.
