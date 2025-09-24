https://ria.ru/20250924/peskov-2043995089.html
Песков: Россия открыта для налаживания сотрудничества с США
Песков: Россия открыта для налаживания сотрудничества с США - РИА Новости, 24.09.2025
Песков: Россия открыта для налаживания сотрудничества с США
Россия остается открытой для налаживания сотрудничества с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия остается открытой для налаживания сотрудничества с США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Администрация (президента США Дональда Трампа - ред.) сейчас в целом такая бизнес-ориентированная. И, конечно же, она не может не понимать, какая выгода кроется вот в этом возможном двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве с Россией. Мы остаемся к этому открыты", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о его заявлении по поводу стремления РФ вывести отношения с США из застоя и о том, сколько на это потребуется времени.
Песков: Россия открыта для налаживания сотрудничества с США
Песков: Россия остается открытой для налаживания сотрудничества с США